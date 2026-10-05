Franco Gabrielli e Carlo Bonini ai Martedì Letterari del Casinò
Presentano “Contro la paura”
Sanremo. Nuovo appuntamento di rilievo nell’ambito della rassegna culturale dei Martedì Letterari. Domani, martedì 6 ottobre, alle ore 16:30, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà il prefetto Franco Gabrielli e il vicedirettore de la Repubblica Carlo Bonini per la presentazione del loro saggio scritto a quattro mani: “Contro la paura: Manifesto per una sicurezza democratica” (Feltrinelli).
L’incontro, inserito nella stagione autunnale curata da Marzia Taruffi, è a ingresso libero.Una sicurezza tra diritti e libertà
Il saggio affronta il tema della sicurezza mettendo in discussione i modelli basati sulla narrazione della paura e sulla repressione. Carlo Bonini e Franco Gabrielli propongono l’idea di una sicurezza democratica, intesa come garanzia capace di tenere insieme ordine pubblico, coesione sociale, legalità e tutela dei diritti individuali. Attraverso l’analisi dei nodi principali del presente — dalle dinamiche migratorie alla vivibilità urbana, dalla gestione delle carceri fino alla cybersicurezza e all’uso della forza — gli autori delineano un paradigma inclusivo e sistemico.Gli ospiti dell’incontro
- Franco Gabrielli: entrato in Polizia nel 1985 e impegnato nelle indagini contro il terrorismo, ha diretto il SISDE e l’AISI. È stato prefetto dell’Aquila e di Roma, Capo del Dipartimento della Protezione Civile (2010-2015), Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (2016-2021) e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza durante il governo Draghi.
- Carlo Bonini: giornalista e vicedirettore de la Repubblica, in passato alle redazioni de il manifesto e Corriere della Sera. È autore di numerosi reportage e saggi d’inchiesta tra cui ACAB, Suburra, La notte di Roma e Ti mangio il cuore.