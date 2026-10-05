Franco Gabrielli e Carlo Bonini ai Martedì Letterari del Casinò

L’incontro, inserito nella stagione autunnale curata da Marzia Taruffi, è a ingresso libero.Una sicurezza tra diritti e libertà

Il saggio affronta il tema della sicurezza mettendo in discussione i modelli basati sulla narrazione della paura e sulla repressione. Carlo Bonini e Franco Gabrielli propongono l’idea di una sicurezza democratica, intesa come garanzia capace di tenere insieme ordine pubblico, coesione sociale, legalità e tutela dei diritti individuali. Attraverso l’analisi dei nodi principali del presente — dalle dinamiche migratorie alla vivibilità urbana, dalla gestione delle carceri fino alla cybersicurezza e all’uso della forza — gli autori delineano un paradigma inclusivo e sistemico.Gli ospiti dell’incontro