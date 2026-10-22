Finanziamenti|
Fondo strategico regionale, ultima tranche 2026: nell’imperiese 5.811.495,77 euro
Finanziati 106 interventi distribuiti in tutta la regione Liguria
Genova. È stata approvata dalla Giunta regionale l’ultima tranche 2026 del Fondo Strategico Regionale con uno stanziamento complessivo di 41.241.620,14 euro che consentiranno di finanziare 106 interventi distribuiti da ponente a levante, generando investimenti sul territorio per un totale di oltre 50,8 milioni di euro, grazie ai cofinanziamenti dei beneficiari.
Nel complesso, tenuto conto della precedente tranche di aprile, il totale investito nel 2026 da Regione Liguria sul territorio con le risorse del Fondo Strategico sale a 67,5 milioni di euro.
«Il Fondo Strategico Regionale è uno strumento fondamentale per trasformare le esigenze dei nostri territori in interventi concreti – dice l’assessore al Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale Claudia Morich – per incidere significativamente sulla qualità di vita dei nostri cittadini, rafforzando i servizi per la comunità e fornendo risorse mirate alle amministrazioni locali. Il Comitato di indirizzo del 15 ottobre ha valutato e proposto alla Giunta come finanziabili 106 interventi per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro dedicati agli investimenti infrastrutturali, dalle strade alla riqualificazione urbana, dal risanamento idrogeologico alla difesa del suolo, dall’innovazione alla promozione delle aree protette, dal turismo alla formazione e con la delibera approvata oggi in giunta abbiamo concesso i relativi finanziamenti. Altrettanto fondamentali sono le risorse che stiamo programmando per il 2027 con una gestione sempre attenta e responsabile, ma al contempo dinamica e proattiva, delle risorse pubbliche».
A livello territoriale, oltre ai fondi destinati a interventi diffusi a livello regionale per 12.289.130,67 euro e a 650mila euro di risorse stanziate ma non ancora assegnate, 8.501.004,83 euro riguardano opere nello Spezzino, 7.621.476,90 euro nell’area metropolitana di Genova, 6.368.511,97 nel Savonese e 5.811.495,77 nell’imperiese.
In particolare, alla sanità sono destinati 7.147.906,80 euro; alle infrastrutture 6.081.433,58 euro, all’edilizia scolastica 5.706.460,38 euro, alla rigenerazione urbana 4.775.857,39 euro, alla protezione civile 4.126.763,19 euro, allo sport 3.522.711,63 euro, alla cultura 3.484.000 euro, all’entroterra 1.305.675,43 euro, all’ambiente e qualità dell’aria 1.200.358 euro, al turismo 1.020.000 euro, alla sicurezza 743.556,57 euro, all’edilizia universitaria 683.102,68 euro, al ciclo delle acque 568.794,49 euro, ai trasporti 475.000 euro.