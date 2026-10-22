Fondo strategico regionale, ultima tranche 2026: nell’imperiese 5.811.495,77 euro

«Il Fondo Strategico Regionale è uno strumento fondamentale per trasformare le esigenze dei nostri territori in interventi concreti – dice l’assessore al Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale Claudia Morich – per incidere significativamente sulla qualità di vita dei nostri cittadini, rafforzando i servizi per la comunità e fornendo risorse mirate alle amministrazioni locali. Il Comitato di indirizzo del 15 ottobre ha valutato e proposto alla Giunta come finanziabili 106 interventi per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro dedicati agli investimenti infrastrutturali, dalle strade alla riqualificazione urbana, dal risanamento idrogeologico alla difesa del suolo, dall’innovazione alla promozione delle aree protette, dal turismo alla formazione e con la delibera approvata oggi in giunta abbiamo concesso i relativi finanziamenti. Altrettanto fondamentali sono le risorse che stiamo programmando per il 2027 con una gestione sempre attenta e responsabile, ma al contempo dinamica e proattiva, delle risorse pubbliche».