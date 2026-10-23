Fondo strategico regionale, Cerri (Fi): «Risorse fondamentali per le strade dell’entroterra»

Imperia . «Questi oltre 840mila euro di risorse per la messa in sicurezza di strade e collegamenti dell’entroterra imperiese sono una testimonianza concreta dell’attenzione riservata dalla Regione Liguria a questo ambito fondamentale per la quotidianità di tanti cittadini». Si esprime così il consigliere regionale di Forza Italia Chiara Cerri nel commentare i finanziamenti in materia di Infrastrutture e Protezione civile a valere sul Fondo strategico regionale .

«In particolare, a Borghetto d’Arroscia, Pontedassio e Pornassio, metteremo in sicurezza e miglioreremo tre strade comunali che conducono a frazioni e borghi – continua Cerri -. Questo tipo di interventi garantisce quella resilienza imprescindibile per chi vive nelle aree interne e si va a unire, perfettamente, a tutti i lavori di rigenerazione urbana, e non solo, fatti in questi anni con il territorio imperiese assoluto protagonista per opere realizzate e finanziamenti. Un ringraziamento al presidente Marco Bucci e a tutta la Giunta Regionale per il lavoro svolto che, sono certa, proseguirà anche nei prossimi mesi lasciando un segno tangibile, sul territorio, del buon governo regionale».