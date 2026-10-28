Fogna in mare d’estate ad Arma di Taggia, Rivieracqua a rischio multa

L’ispezione ambientale effettuata dai militari della Guardia Costiera nei giorni 11 e 12 agosto presso il depuratore situato sulla sponda di levante del torrente Argentina ha fatto emergere due criticità fondamentali. La prima riguarda la condotta di scarico, trovata danneggiata a circa 200 metri dalla battigia: un guasto che provocava il riversamento in mare di una parte dei reflui depurati con circa un chilometro di anticipo rispetto al punto regolarmente censito e autorizzato. In seguito, il gestore è comunque intervenuto con tecnici subacquei per ripristinare la situazione.