fino a 30000 euro|
Fogna in mare d’estate ad Arma di Taggia, Rivieracqua a rischio multa
Gli accertamenti condotti dalla Capitaneria di Porto di Imperia puntano l’indice contro l’impianto di depurazione dei reflui urbani di Riva Ligure, indicato come il principale responsabile dell’inquinamento delle acque
Taggia. Il gestore idrico della provincia di Imperia, Rivieracqua, rischia fino a 30,000 euro di multa, dopo problematiche di balneabilità che hanno interessato il litorale di Arma di Taggia nella scorsa stagione estiva, culminate con lo stop ai tuffi protrattosi fino alla seconda settimana di agosto.
Gli accertamenti condotti dalla Capitaneria di Porto di Imperia puntano l’indice contro l’impianto di depurazione dei reflui urbani di Riva Ligure, indicato come il principale responsabile dell’inquinamento delle acque.
L’ispezione ambientale effettuata dai militari della Guardia Costiera nei giorni 11 e 12 agosto presso il depuratore situato sulla sponda di levante del torrente Argentina ha fatto emergere due criticità fondamentali. La prima riguarda la condotta di scarico, trovata danneggiata a circa 200 metri dalla battigia: un guasto che provocava il riversamento in mare di una parte dei reflui depurati con circa un chilometro di anticipo rispetto al punto regolarmente censito e autorizzato. In seguito, il gestore è comunque intervenuto con tecnici subacquei per ripristinare la situazione.
La seconda criticità è emersa dalle analisi di laboratorio eseguite su un campione di acque reflue prelevato con il metodo del medio composito nelle 24 ore. Gli esami hanno rilevato la presenza di 28.000 U.F.C. per 100 ml di Escherichia coli, a fronte di un parametro consigliato dal Testo Unico Ambientale non superiore a 5.000 U.F.C. per 100 ml, registrando uno sforamento di oltre cinque volte superiore al limite.
Mettendo in relazione il punto di rottura della tubazione, gli alti valori batterici e le correnti marine della zona orientate verso ovest, gli inquirenti hanno stabilito che tali anomalie sono la causa, o comunque una concausa determinante, dei divieti di balneazione imposti lungo le spiagge di Arma di Taggia. Per quanto riguarda le responsabilità, Rivieracqua, in qualità di gestore del servizio idrico, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro.
Poiché nell’Autorizzazione Unica Ambientale del depuratore di Riva Ligure non risultava espressamente fissato un valore tabellare specifico per l’Escherichia coli, la Guardia Costiera ha trasmesso tutti gli atti alla Regione Liguria. Spetterà ora agli uffici regionali valutare l’eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative nei confronti del gestore in base alle disposizioni del Testo Unico Ambientale.