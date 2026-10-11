Fitness24, Davide Nevrkla: «Il Bulgarian Squat è uno dei migliori esercizi per sviluppare i glutei»

Sanremo. Nel nuovo articolo della rubrica Fitness 24, il personal trainer Davide Nevrkla ci spiega perché il Bulgarian Squat è tra gli esercizi migliori per sviluppare i glutei. Nel panorama dell’allenamento della forza, il Bulgarian squat, o squat bulgaro, è considerato uno degli esercizi più efficaci per sviluppare i glutei e migliorare la funzionalità degli arti inferiori. La sua particolarità? Si esegue su una sola gamba alla volta, con il piede posteriore appoggiato su una panca, creando uno stimolo muscolare intenso e richiedendo al tempo stesso equilibrio e controllo.

Perché è così efficace per i glutei? Il Bulgarian squat permette di lavorare con un’ampia escursione articolare, coinvolgendo in modo significativo il grande gluteo, soprattutto quando si raggiungono profondità adeguate e si utilizza una tecnica corretta. La posizione del busto, la lunghezza del passo e la mobilità individuale possono influenzare la distribuzione del lavoro tra glutei e quadricipiti.

Un altro vantaggio importante è la possibilità di allenare separatamente i due arti inferiori. Questo aiuta a individuare e affrontare eventuali differenze di forza e controllo tra la gamba destra e quella sinistra, favorendo uno sviluppo più equilibrato.

Non è soltanto una questione estetica. Il Bulgarian squat contribuisce anche a migliorare la stabilità del bacino, il controllo del ginocchio, l’equilibrio e la coordinazione. Per questo può essere utile non solo a chi desidera glutei più forti e tonici, ma anche a chi vuole migliorare la propria performance atletica e la funzionalità nei movimenti quotidiani.

Naturalmente, l’efficacia dipende dalla qualità dell’esecuzione, dalla progressione dei carichi e dalla capacità di allenarsi con costanza. È importante scegliere una profondità compatibile con la propria mobilità e mantenere il movimento controllato, senza sacrificare la tecnica per sollevare più peso.

In conclusione, il Bulgarian squat merita un posto di rilievo in un programma di allenamento dedicato ai glutei: combina un’elevata richiesta muscolare con il lavoro unilaterale e il controllo del movimento. Non esiste un esercizio universalmente migliore per tutti, ma, se eseguito correttamente e inserito in un programma ben strutturato, il Bulgarian squat rappresenta uno strumento prezioso per costruire glutei forti, funzionali e sviluppati.