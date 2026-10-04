Finisce in pareggio la sfida dell’Imperia contro il Lascaris

Imperia. L’Imperia esce solo con un punto da Orbassano: buona prova di un Lascaris che punisce una decisione troppo frettolosa di Sourzac di uscire dai pali e lasciare la porta sguarnita in occasione del pari di Achino. Nerazzurri avanti con Margiotta, sfiorano più volte il raddoppio, ma una volta raggiunti hanno faticato a trovare un raddoppio che non è mai arrivato. A fine partita, confronto tra la squadra e gli ultras giunti numerosi in tribuna per assistere al match.