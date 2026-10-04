Finisce in pareggio la sfida dell’Imperia contro il Lascaris
Nerazzurri avanti con Margiotta, ma hanno faticato a trovare un raddoppio che non è mai arrivato
Imperia. L’Imperia esce solo con un punto da Orbassano: buona prova di un Lascaris che punisce una decisione troppo frettolosa di Sourzac di uscire dai pali e lasciare la porta sguarnita in occasione del pari di Achino. Nerazzurri avanti con Margiotta, sfiorano più volte il raddoppio, ma una volta raggiunti hanno faticato a trovare un raddoppio che non è mai arrivato. A fine partita, confronto tra la squadra e gli ultras giunti numerosi in tribuna per assistere al match.
La cronaca del match:
3′ Costantini apre per Cekrezi, il suo cross per la testa di Fofana, respinta di Castaldi
11′ Ierino serve Achino sull’out di destra, posizione regolare, il cross del 9 bianconero trova la difesa nerazzurra pronta ad anticipare un avversario
12′ conclusione di Welbeck deviata in corner
Sul corner, ripartenza Lascaris con Achino che serve Fioccardi, il suo lancio è troppo lungo per Ierino
16′ conclusione di Cottafava che sbatte sul muro nerazzurro ancor prima di arrivare a Sourzac. Sul capovolgimento di fronte azione d’attacco vivace dell’Imperia che si conclude col sinistro di Margiotta, facile per il portiere
19′ Imperia in vantaggio: azione insistita che porta a un altro sinistro di Margiotta, questa volta vincente
23′ bella azione sull’out di sinistra Margiotta-Carella con quest’ultimo che perde palla in area, poi vince un rimpallo e tenta di destro colpendo l’esterno della rete
25′ cross di Di Renzo, Castaldi smanaccia, la palla arriva a Carella, conclusione a botta sicura che sbatte sui difensori bianconeri
28′ Trombin col destro dal limite dell’area, Puentes respinge, da sinistra cross di Fiore, Sourzac la fa sua
29′ destro di Costantini alto
43′ il Lascaris pareggia: dopo un momento vivace in attacco dell’Imperia, uno spiovente al limite dell’area viene respinto di testa da Sourzac, che di fatto regala palla ad Achino che si accentra e di destro sotto la traversa trova il gol
44′ ammonito Puentes
Finisce senza recupero il primo tempo
52′ ammonito Capra
61′ azione insistita dei nerazzurri, sinistro di Margiotta alzato in corner dal portiere sopra la traversa
66′ proteste imperiesi per un braccio largo in area sugli sviluppi di un corner: l’incornata di Margiotta viene forse fermata con il braccio da un difensore del Lascaris, ma l’arbitro lascia correre
70′ cross di Margiotta, Bresciani in girata manda fuori
77′ Zeni riceve un bel lancio, brucia Bresciani ma il suo destro al limite dell’area piccola è strozzato
Bresciani nell’occasione si fa male, zoppica vistosamente, l’Imperia ha comunque finito i suoi cinque cambi
80′ Bresciani rientra in campo, stringe i denti
84′ Imperia in avanti: cross di Costantini, non ci arrivano nè Di Renzo nè Musaba
85′ gran cross di Bresciani, Musaba al volo sul secondo palo non inquadra la porta
90′ tiro da fuori di Welbeck che termina a lato
Finisce la partita dopo 5 minuti di recupero
Lascaris-Imperia 1-1 (19′ Margiotta, 43′ Achino)
Lascaris: Castaldi, Capra, Savva, Cena, Fiore, Accorsini, Fioccardi (87′ Quattrocchi), Cottafava, Achino (74′ Siga), Ierino (71′ Zeni), Trombin (63′ Vanegas). A disp. Lepore, Armani, Bianco, Bruno, Destefano. All. Falco.
Imperia: Sourzac, Welbeck, Di Renzo, Costantini, Carella (57′ Bresciani), Puentes (52′ Musaba), Cekrezi (52′ Infante), Margiotta (71′ Cecere), Vuillermoz, Fofana, Anton (65′ Guida). A disp. Ascioti, Rizzotti, Pisano, Samb. All. Lerda.
Arbitro: Maiellaro di Parma.