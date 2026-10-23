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Valle Arroscia - Impero/
Finisce fuoristrada con lo scooter, grave diciannovenne
23 ottobre 2026 | 19:25
Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118 Grifo
Chiusavecchia.Incidente stradale verso le 18 in via Torino dove un scooterista di 19 nni è rimasto gravemente ferito a seguito una caduta.
Chi era la guida ha fatto tutto autonomamente ed è caduto sotto strada per almeno due metri
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, l’elisoccorso Grifo e le forze dell’ordine. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.