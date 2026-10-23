Logo

Chiusavecchia

|
Cronaca
/
Valle Arroscia - Impero
/

Finisce fuoristrada con lo scooter, grave diciannovenne

23 ottobre 2026 | 19:25
Share0
di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Finisce fuoristrada con lo scooter, grave diciannovenne

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118 Grifo

Chiusavecchia.Incidente stradale verso le 18 in via Torino dove un scooterista di 19 nni è rimasto gravemente ferito a seguito una caduta.

Chi era la guida ha fatto tutto autonomamente ed è caduto sotto strada per almeno due metri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, l’elisoccorso Grifo e le forze dell’ordine. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.