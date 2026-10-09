Festività patronale di San Romolo, il 13 ottobre chiudo lo sportello commerciale di Rivieracqua
Resta garantito il consueto servizio di informazioni commerciali al numero verde 800 331 331
Sanremo. In occasione della festività patronale di San Romolo, lo sportello commerciale della sede di Sanremo di Rivieracqua resterà chiuso al pubblico nella giornata di martedì 13 ottobre.
Gli sportelli di Imperia e Ventimiglia saranno invece regolarmente accessibili per l’utenza, secondo i consueti orari di servizio, consultabili sul sito internet aziendale. Si ricorda, inoltre, che è disponibile il nuovo sportello online dedicato alla clientela, accessibile direttamente dal sito di Rivieracqua.
Resta garantito il consueto servizio di informazioni commerciali al numero verde 800 331 331.
«Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione».