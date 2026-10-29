Festival di Sanremo 2027, pubblicato l’avviso per il Villaggio Radio e le attività collaterali

Sanremo . È stato pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo l’ avviso pubblico esplorativo per l’assegnazione degli spazi destinati a emittenti radiofoniche, editori, piattaforme social e intrattenimento in occasione del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 21 febbraio. Il bando segue gli indirizzi approvati dalla Giunta comunale per l’organizzazione degli eventi collaterali della manifestazione.

Le aree interessate Il piano degli spazi conferma l’allestimento del Villaggio Radio/Editori/Social Media nel tratto di corso Imperatrice situato sotto il Casinò (tra l’intersezione con corso degli Inglesi e il civico 14). Verranno inoltre coinvolte piazza Muccioli e l’area di piazza Eroi Sanremesi vicina alla fontana Siro Carli, oltre ad altre eventuali location cittadine che potranno essere individuate dall’amministrazione. Tutti i soggetti ammessi dovranno affiancare alla propria attività una collaborazione attiva nella promozione turistica della città.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

«Con la pubblicazione dell’avviso entriamo nella fase operativa per l’organizzazione di questi spazi, che negli ultimi anni sono diventati parte integrante delle iniziative collaterali al Festival – sottolinea l’assessore al turismo Alessandro Sindoni –. Vogliamo garantire una presenza qualificata di radio, editori e realtà della comunicazione, insieme ad attività di intrattenimento gratuite per il pubblico, prevedendo allo stesso tempo un impegno concreto nella promozione di Sanremo durante il Festival e nei mesi successivi. Quest’anno abbiamo inoltre previsto espressamente che le attività proseguano per tutta la giornata di domenica 21 febbraio, così da accompagnare l’intera durata della manifestazione».