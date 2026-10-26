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Festival delle Regioni: Liguria a Firenze per sviluppo economico, energia e politiche agricole
Presenti gli assessori Alessio Piana, Paolo Ripamonti e Alessandro Piana
Firenze. La competitività delle piccole e medie imprese e il loro fattore dimensionale; le prospettive di sviluppo delle energie rinnovabili con particolare attenzione all’idroelettrico; la necessità per le Regioni di costruire una politica agricola comune tra efficienza, competitività, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici: questi i temi affrontati nel corso delle Commissioni Sviluppo Economico, Energia e Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, che si sono riunite a Firenze con la partecipazione degli assessori liguri di competenza, Alessio Piana, Paolo Ripamonti e Alessandro Piana.
«Rafforzare le reti e le filiere, sostenere l’innovazione, l’intelligenza artificiale e le competenze, promuovere l’internazionalizzazione e il trasferimento tecnologico, migliorare l’accesso al credito, integrare sovvenzioni e strumenti finanziari, favorire il ricambio generazionale e la crescita delle imprese: sono state queste le priorità che, in sede di commissione allo Sviluppo economico, abbiamo condiviso con i colleghi assessori delle altre Regioni, alla presenza del sottosegretario alle Imprese e al Made In Italy Fausta Bergamotto e dei rappresentanti di Invitalia e di Cassa Depositi e Prestiti – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Aspetti su cui la Liguria preserva già oggi punti di forza rilevanti, se pensiamo alla logistica portuale, ai cantieri navali e alla blue economy. E su cui, in ottica futura, puntiamo a diventare sempre più luogo di riferimento, in relazione alla subacquea, alla robotica e alla cybersicurezza. Si tratta di settori complementari a un tessuto economico fatto di micro, piccole e medie imprese, spesso familiari, che dobbiamo accompagnare nel futuro con strumenti capaci di preservare la flessibilità e la specializzazione dei singoli territori. Per questo, riteniamo indispensabile evitare la centralizzazione dei fondi comunitari, salvaguardando per il settennato 2028-2034 la regia regionale che ha dimostrato, nei fatti, dare le risposte attese dalle imprese».
«Oggi in Commissione Energia, alla presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin, abbiamo affrontato i temi dell’idroelettrico e degli invasi, mettendo al centro la capacità dei territori di gestire la risorsa idrica – dichiara l’assessore Ripamonti – per rispondere alle esigenze energetiche, agricole e di protezione civile. La sfida è coniugare questi utilizzi con la tutela dell’ambiente e della biodiversità, rafforzando la nostra resilienza di fronte ai cambiamenti climatici. Le precipitazioni sempre meno regolari e i fenomeni di carattere torrenziale ci impongono di ripensare la raccolta e la gestione dell’acqua, una risorsa preziosa da utilizzare con attenzione. Su questi temi – conclude – abbiamo lavorato insieme, elaborando un documento condiviso».
«La riunione della Commissione ha avuto un obiettivo chiaro: esaminare e condividere il documento di posizione delle Regioni sulla Pac – Politica agricola comune del futuro, affinché non sia una scelta subita ma una strategia costruita insieme ai territori – ha dichiarato l’assessore Alessandro Piana – Come Regioni chiediamo con forza che venga garantita la dovuta autonomia programmatoria regionale all’interno del Piano nazionale, per rispondere alle reali e diverse esigenze dei nostri sistemi produttivi locali. Nel corso del mio intervento ho rimarcato l’attenzione su sfide cruciali come il ricambio generazionale, per contrastare il calo progressivo dei giovani agricoltori under 40 attraverso percorsi di continuità e accordi di affiancamento tra generazioni. Accanto a questo, l’innovazione e la transizione tecnologica, a partire dal Sistema informativo agricolo nazionale, non devono essere un mero adempimento burocratico, ma un servizio operativo per le aziende. Altrettanto strategica è la gestione delle risorse idriche con investimenti strutturali per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e dello stress idrico. Infine, non dobbiamo dimenticare un focus speciale sul sostegno alle comunità locali, garantendo i servizi essenziali alle popolazioni e alle imprese per salvaguardare il tessuto sociale ed economico delle nostre aree rurali».