Festival delle Regioni: Liguria a Firenze per sviluppo economico, energia e politiche agricole

Firenze. La competitività delle piccole e medie imprese e il loro fattore dimensionale; le prospettive di sviluppo delle energie rinnovabili con particolare attenzione all’idroelettrico; la necessità per le Regioni di costruire una politica agricola comune tra efficienza, competitività, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici: questi i temi affrontati nel corso delle Commissioni Sviluppo Economico, Energia e Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, che si sono riunite a Firenze con la partecipazione degli assessori liguri di competenza, Alessio Piana, Paolo Ripamonti e Alessandro Piana.

«Rafforzare le reti e le filiere, sostenere l’innovazione, l’intelligenza artificiale e le competenze, promuovere l’internazionalizzazione e il trasferimento tecnologico, migliorare l’accesso al credito, integrare sovvenzioni e strumenti finanziari, favorire il ricambio generazionale e la crescita delle imprese: sono state queste le priorità che, in sede di commissione allo Sviluppo economico, abbiamo condiviso con i colleghi assessori delle altre Regioni, alla presenza del sottosegretario alle Imprese e al Made In Italy Fausta Bergamotto e dei rappresentanti di Invitalia e di Cassa Depositi e Prestiti – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Aspetti su cui la Liguria preserva già oggi punti di forza rilevanti, se pensiamo alla logistica portuale, ai cantieri navali e alla blue economy. E su cui, in ottica futura, puntiamo a diventare sempre più luogo di riferimento, in relazione alla subacquea, alla robotica e alla cybersicurezza. Si tratta di settori complementari a un tessuto economico fatto di micro, piccole e medie imprese, spesso familiari, che dobbiamo accompagnare nel futuro con strumenti capaci di preservare la flessibilità e la specializzazione dei singoli territori. Per questo, riteniamo indispensabile evitare la centralizzazione dei fondi comunitari, salvaguardando per il settennato 2028-2034 la regia regionale che ha dimostrato, nei fatti, dare le risposte attese dalle imprese».

«Oggi in Commissione Energia, alla presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin, abbiamo affrontato i temi dell’idroelettrico e degli invasi, mettendo al centro la capacità dei territori di gestire la risorsa idrica – dichiara l’assessore Ripamonti – per rispondere alle esigenze energetiche, agricole e di protezione civile. La sfida è coniugare questi utilizzi con la tutela dell’ambiente e della biodiversità, rafforzando la nostra resilienza di fronte ai cambiamenti climatici. Le precipitazioni sempre meno regolari e i fenomeni di carattere torrenziale ci impongono di ripensare la raccolta e la gestione dell’acqua, una risorsa preziosa da utilizzare con attenzione. Su questi temi – conclude – abbiamo lavorato insieme, elaborando un documento condiviso».