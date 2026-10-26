Festival delle Regioni, assessore Scajola in commissione: «Rigenerazione urbana come strategia nazionale»
«Liguria diventata un modello di riferimento in questo ambito, con 260 interventi finanziati dal 2021 per complessivi 116,5 milioni di euro»
Firenze. La Liguria protagonista al Festival delle Regioni di Firenze, con un contributo concreto al confronto nazionale sul futuro della rigenerazione urbana. L’assessore regionale Marco Scajola ha coordinato i lavori della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni, dedicati al ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella definizione di una strategia nazionale per la rigenerazione urbana, la tutela del territorio e la valorizzazione del paesaggio.
La riunione ha rappresentato un momento di confronto molto partecipato sulle esperienze maturate nei diversi territori, sui risultati raggiunti e sulle criticità emerse e ha portato all’approvazione di un documento condiviso da sottoporre al Governo. Tra i temi affrontati, la necessità di garantire continuità agli interventi oltre il Pnrr, semplificare le procedure, rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e assicurare risorse stabili e di lungo periodo.
Quattro le priorità emerse dal confronto delle Regioni: l’approvazione di una legge nazionale sulla rigenerazione urbana, che definisca principi comuni, regole certe e procedure più semplici; l’introduzione di finanziamenti strutturali e pluriennali, che garantiscano continuità agli investimenti anche oltre il Pnrr e i Pinqua, attraverso risorse dedicate, agevolazioni fiscali e strumenti di partenariato pubblico-privato; una maggiore integrazione tra rigenerazione urbana, contrasto al consumo di suolo, mitigazione del rischio idrogeologico ed efficientamento energetico; infine, il rafforzamento delle politiche per la qualità dell’abitare, con maggiori risorse per l’edilizia residenziale pubblica e interventi capaci di coniugare sostenibilità ambientale, riqualificazione degli spazi pubblici e inclusione sociale.
«La rigenerazione urbana è una leva fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini, riqualificare i quartieri e valorizzare il patrimonio esistente – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana e coordinatore vicario della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni Marco Scajola –. La Liguria è diventata un modello di riferimento in questo ambito, con 260 interventi finanziati dal 2021 per complessivi 116,5 milioni di euro. A questo percorso si affiancano i tre progetti PINQuA di Begato a Genova, Pigna a Sanremo e Marinella di Sarzana. Si tratta di esperienze concrete che dimostrano quanto sia importante recuperare il patrimonio edilizio esistente, riqualificare intere aree urbane e dare risposte al bisogno abitativo. Vogliamo mettere a disposizione del confronto nazionale il lavoro svolto in Liguria e contribuire alla definizione di strumenti efficaci per tutte le Regioni. Per farlo servono una cornice normativa chiara, risorse certe e una programmazione di lungo periodo, affinché la rigenerazione urbana diventi una politica strutturale e non si esaurisca con la conclusione dei singoli programmi di finanziamento».
Il lavoro avviato a Firenze proseguirà nei prossimi mesi con gli Stati Generali della Rigenerazione Urbana, in programma a Genova il 1 febbraio 2027. L’appuntamento coinvolgerà Governo, Parlamento, enti locali, imprese, professionisti, università e rappresentanti del settore, con l’obiettivo di approfondire le proposte delle Regioni e contribuire alla definizione di un’agenda nazionale condivisa per la rigenerazione urbana.