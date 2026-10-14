Federalberghi Imperia al TTG di Rimini, Trevia: «Mare ed entroterra insieme per destagionalizzare il turismo»

La presenza alla manifestazione riminese, uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo, è orientata alla valorizzazione dell’intero territorio imperiese, dalla costa alle vallate interne, con particolare attenzione alle esperienze legate all’outdoor e ai prodotti enogastronomici locali. «Ancora una volta siamo impegnati in prima linea nella promozione del nostro territorio e delle sue caratteristiche peculiari, a cominciare dalla preziosa e praticamente unica combinazione di mare e montagna a distanza di pochi chilometri», sottolinea Trevia.