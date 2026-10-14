La delegazione|
Federalberghi Imperia al TTG di Rimini, Trevia: «Mare ed entroterra insieme per destagionalizzare il turismo»
Direttivo provinciale alla fiera internazionale del turismo punta su outdoor, ciclabile, sentieri ed enogastronomia per promuovere il Ponente durante tutto l’anno
Imperia. Portare la provincia di Imperia sui mercati turistici internazionali puntando sulla combinazione tra mare, entroterra, outdoor ed enogastronomia. È l’obiettivo con cui Federalberghi Confcommercio della provincia di Imperia partecipa al TTG Travel Experience di Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre, con una delegazione guidata dal presidente provinciale Davide Trevia.
La presenza alla manifestazione riminese, uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo, è orientata alla valorizzazione dell’intero territorio imperiese, dalla costa alle vallate interne, con particolare attenzione alle esperienze legate all’outdoor e ai prodotti enogastronomici locali. «Ancora una volta siamo impegnati in prima linea nella promozione del nostro territorio e delle sue caratteristiche peculiari, a cominciare dalla preziosa e praticamente unica combinazione di mare e montagna a distanza di pochi chilometri», sottolinea Trevia.
Il presidente provinciale di Federalberghi indica nella pista ciclabile, nei sentieri e nell’enogastronomia alcuni degli elementi sui quali costruire un’offerta capace di rivolgersi anche al pubblico internazionale, andando oltre il tradizionale richiamo della stagione balneare. «Il nostro obiettivo – prosegue Trevia – è quello di far giungere al pubblico internazionale la possibilità di fare vacanze in provincia di Imperia per tutto l’arco dell’anno e in questo modo lavorare in modo concreto per una destagionalizzazione del turismo».
Alla trasferta riminese partecipano anche rappresentanti liguri di Federalberghi e amministratori del territorio. Nella delegazione figurano, tra gli altri, il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin, il presidente di Federalberghi Genova Carlo Tixe, il presidente nazionale dei Giovani albergatori Fabio Raimondo, l’assessore al Turismo di Diano Marina Luca Spandre, il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi e il presidente di Federalberghi Imperia Dario Ghiglione.