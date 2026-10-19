Fattoria didattica di San Romolo, la gestione va alla coop Educo

Sanremo. Il lotto denominato “ex fattoria, struttura didattica di San Romolo, ha un nuovo gestore. Il Comune ha concluso la procedura pubblica aperta a settembre e ha aggiudicato la concessione dell’area a Educo S.c.a.r.l., cooperativa del salernitano attiva nel settore educativo e formativo che ha uno dei propri principali poli operativi proprio a Sanremo.

L’affidamento riguarda circa 9.800 metri quadrati calpestabili dell’area comunale di San Romolo e avrà una durata iniziale di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due. Il canone posto a base d’asta era volutamente contenuto, appena 250 euro all’anno, anche perché sul futuro concessionario ricadranno importanti obblighi di gestione e manutenzione. Questa volta il bando non è andato deserto. Sono arrivate due offerte, entrambe giudicate ammissibili dagli uffici: quella dell’Asd Terra di Confine e quella di Educo. La gara era costruita con un criterio semplice: aggiudicazione a chi avesse offerto il canone più elevato rispetto alla base fissata dal Comune. Terra di Confine ha proposto 1.200 euro all’anno, con un rialzo del 380%. Educo si è spinta fino a 1.800 euro, pari a un rialzo del 620%, conquistando così la concessione.

La giunta Mager aveva riaperto il dossier ad agosto, dando indirizzo agli uffici per riportare in vita un’area comunale rimasta a lungo priva di gestione, partendo dall’attività legata alla falconeria. A settembre è quindi partita la gara. La nuova aggiudicazione chiude almeno la prima parte di una storia lunga. L’ex fattoria di San Romolo aveva già ospitato in passato iniziative legate alla didattica e alla natura ed era stata considerata uno degli elementi capaci di aumentare l’attrattività della frazione collinare. Dopo dieci anni di tentativi e una gestione transitoria, che era stata assegnata nei mesi scorsi alla seconda classificata, ora partirà un nuovo corso.