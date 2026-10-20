Ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio, il comune cerca privati per trasformarla in una struttura ricettiva

Imperia. Trasformare l’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio in una struttura alberghiera, recuperando anche il vecchio magazzino merci per attività turistiche collegate alla pista ciclabile. È il progetto sul quale il comune intende coinvolgere operatori privati, attraverso una consultazione preliminare di mercato che prevede la presentazione delle manifestazioni di interesse entro le 12 del 14 novembre 2026.

L’iniziativa riguarda due immobili: il fabbricato viaggiatori di piazza Caduti del Lavoro e l’edificio di via Battaglione di Pieve di Teco, entrambi affacciati sul tracciato della ferrovia dismessa. L’obiettivo è ampliare l’offerta ricettiva cittadina, affiancando al percorso ciclopedonale nuovi servizi destinati a residenti e turisti.

Il complesso presenta caratteristiche differenti. La costruzione principale comprende un piano interrato e tre livelli fuori terra, compresa una mansarda. Gli spazi superiori ospitano abitazioni attualmente affittate, mentre il resto della proprietà ha diverse destinazioni d’uso. Il secondo stabile, articolato su due piani, risulta invece inutilizzato. La documentazione allegata all’avviso mostra una possibile trasformazione degli ambienti, con camere, aree comuni e locali destinati all’accoglienza. Gli interventi dovranno rispettare i vincoli di tutela culturale ai quali sono sottoposti gli ex fabbricati ferroviari.

L’operazione si inserisce nel percorso di acquisizione da Rete Ferroviaria Italiana e dalle società del gruppo FS delle aree appartenenti alla vecchia linea, comprese le gallerie Prino e Prarola e l’ex casello di via Mazzini. Il consiglio comunale è intervenuto sulla compravendita con diversi provvedimenti, l’ultimo approvato il 23 settembre 2026. Un passaggio precedente risale al 7 agosto 2025, quando l’amministrazione, FS Sistemi Urbani e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per completare la pista ciclopedonale e valorizzare l’ex scalo. In attesa della formalizzazione del trasferimento della proprietà, RFI ha autorizzato la pubblicazione dell’avviso il 13 ottobre.