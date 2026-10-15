Ex marito di Nessy Guerra condannato in Egitto per minacce a console: parla l’avvocato della donna

Sanremo. La condanna in primo grado di Tamer Hamouda a un anno di carcere e a una multa di 10 mila sterline egiziane per le minacce al console onorario Orazio Gioacchini, potrebbe rappresentare un passaggio importante nella vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex moglie Nessy Guerra: la donna di 27 anni, originaria di Sanremo, condannata a sei mesi per adulterio e tuttora bloccata in Egitto insieme alla figlia Aisha.

A sottolinearlo è l’avvocata Agata Armanetti, legale della donna, che vede nella decisione del tribunale di Hurghada soprattutto una possibile svolta nel procedimento per l’affidamento della figlia minore della coppia. «Penso che a questo punto l’unica cosa che può giovarci di questa condanna, è sicuramente il procedimento di affido della bambina – commenta –. È chiaro che non possano affidarla a un uomo che sta per andare in carcere o che ha quelle manifestazioni caratteriali». L’avvocata richiama in particolare proprio le dichiarazioni di Hamouda nei confronti di Gioacchini, arrivando a prospettare di sparargli alle gambe e di renderlo invalido. Minacce che hanno portato, appunto, alla condanna di Hamouda.

«Il problema è sì il carcere, ma anche la tipologia di affermazioni alle quali lui si lascia un po’ andare. Minacce di morte, “ti taglio la gola”», afferma, facendo riferimento anche ad altre dichiarazioni che sarebbero state diffuse dopo la condanna, con contenuti pesanti nei confronti dell’ambasciata italiana e dell’ex moglie.

Per Armanetti, dunque, l’esito del procedimento penale potrebbe avere un peso nella valutazione relativa alla responsabilità genitoriale. Più difficile, invece, prevedere eventuali conseguenze sul divieto di espatrio imposto a Nessy Guerra. «Non so se ne possa beneficiare lo sblocco all’espatrio, perché è un procedimento amministrativo. La patria potestà in Egitto è molto difficile da scavalcare», spiega la legale, sottolineando le difficoltà incontrate nel tentativo di ottenere una modifica della situazione della minore.

Al momento, il “travel ban” (il divieto di viaggiare, ndr) nei confronti della donna è ancora in vigore. «Forse la luce potrebbe essere quella del procedimento di affido della minore», osserva Armanetti. Sul fronte della condanna per adulterio, invece, si attende la fissazione dell’udienza in Cassazione.

Resta inoltre da chiarire a quale titolo Nessy Guerra sia trattenuta nella propria abitazione dal primo luglio. «Pensavamo fosse una pena sostitutiva, mi sono informata e ho visto che in Egitto non esiste la detenzione domiciliare come istituto. Lei non sta scontando niente, è lì e non si capisce a quale titolo», riferisce l’avvocata.

Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe i poliziotti sotto casa e non sarebbe libera di muoversi autonomamente. Non avrebbe potuto partecipare neppure al compleanno della figlia e avrebbe dovuto chiedere un permesso per sottoporsi a una visita medica, senza ottenerne l’autorizzazione.