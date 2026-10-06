Ex Cappuccine, il progetto Lagorio si scontra con il diniego del Comune. Ricorso al Tar

Sanremo. Sembrava finalmente arrivato al rettilineo finale dopo oltre un decennio di progetti, varianti, passaggi tra Comune e Regione e ripetuti cambi di proprietà. Invece il futuro dell’ex convento delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto, in piazza San Bernardo, torna nuovamente in salita.

Il progetto promosso dall’imprenditore Walter Lagorio, elaborato dallo studio sanremese Calvi Ceschia Viganò, si è infatti quasi arenato negli uffici di Palazzo Bellevue. Il Comune di Sanremo ha comunicato alla società proponente un diniego rispetto alla procedura utilizzata per ottenere l’autorizzazione alla trasformazione dell’immobile in un complesso 24 case vacanze di pregio. Prima era arrivato un preavviso, e poi il provvedimento definitivo impugnato per il tramite dello studio Gerbi di Genova.

La società proponente ha presentato ricorso davanti al Tar Liguria, chiamato ora a pronunciarsi sul punto che sta bloccando l’intera operazione: stabilire se per l’ex convento possa essere utilizzata o meno la disciplina prevista dalla legge regionale 30 del 2019 sul riutilizzo degli immobili non utilizzati (l’ex convento è stato chiuso e ceduto più volte da circa 15 anni). Ed è qui che una questione apparentemente procedurale diventa decisiva per il destino di uno degli immobili abbandonati più importanti a ridosso del centro storico, su cui ha deciso di investire l’imprenditore più noto della Città di fiori, quel Walter Lagorio di Unoenergy, che ha già fatto propri, riqualificandoli, l’hotel Europa e l’altro ex convento dei Gesuiti di piazza Nota.

Il progetto attuale non prevede nuovi volumi. L’operazione punta alla ristrutturazione dell’edificio esistente, ricavandone 24 unità immobiliari destinate a case vacanze di fascia medio-alta. Un tipo di turismo, diverso rispetto all’ostello della gioventù in corso di finitura nel pieno centro storico, che andrebbe a inserirsi nel filone dell’accoglienza di una clientela alto spendente. La società ha impostato il procedimento ritenendo di poter rientrare nel perimetro della normativa regionale sul recupero degli immobili inutilizzati. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno invece ritenuto non idoneo il percorso amministrativo prescelto per questo specifico intervento, arrivando al diniego. La risposta arriverà ora dal giudice amministrativo.

Il nuovo stop cambia completamente lo scenario che si era delineato soltanto pochi mesi fa. Ad aprile era infatti arrivato il parere positivo della Regione Liguria rispetto all’applicazione al caso di specie della propria legge regionale. Il progetto, trasmesso a Genova dal Comune, avrebbe dovuto compiere il successivo e, nelle attese, ultimo passaggio a Palazzo Bellevue per il placet definitivo. Tanto che allora si ipotizzava persino l’avvio dei lavori entro la fine del 2026. L’intervento avrebbe consentito di restituire una funzione, ancorché privata, a un edificio inutilizzato, su progetto architettonico dello studio Calvi Ceschia Viganò. Ma non è la prima volta che un piano per l’ex convento non decolla. Il suo destino rappresenta ormai uno dei dossier urbanistici più longevi della città.

Un primo passaggio politico risale addirittura al 2013, durante l’amministrazione guidata da Maurizio Zoccarato. Allora la proprietà era riconducibile alla società piemontese Georgia Srl e il progetto era molto diverso da quello oggi sul tavolo. L’ipotesi prevedeva la demolizione dell’ex convento e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale. La pratica non si chiuse con quell’amministrazione. Tornò infatti in consiglio comunale nel 2017, sotto la prima giunta Biancheri, dopo che la Regione aveva richiesto una riduzione dell’impatto dell’intervento e modifiche alla sistemazione della nuova scuola prevista all’interno dell’operazione. Il Consiglio approvò nuovamente la variante, con un progetto ridimensionato rispetto a quello originario. Nel 2018 arrivò poi il via libera della giunta regionale alla variante: l’operazione allora approvata prevedeva demolizione e ricostruzione, 40 alloggi, posti auto e una scuola per l’infanzia da 90 alunni, con cessione al Comune della relativa area pubblica. Anche quel progetto, però, non arrivò al cantiere.

Negli anni successivi la proprietà e le ipotesi di recupero sono cambiate ancora. Prima dell’ingresso di Walter Lagorio nell’operazione, un nuovo tentativo di riconversione era stato sviluppato dall’architetto sanremese Sergio Maiga, su incarico della precedente proprietà. Anche quella strada puntava a trovare una nuova funzione per un complesso ormai da tempo inutilizzato, ma si era scontrata con le valutazioni degli uffici tecnici comunali senza riuscire ad arrivare alla fase realizzativa. Lagorio ha quindi raccolto un dossier che aveva già alle spalle una storia amministrativa particolarmente complessa, cambiandone ancora una volta l’impostazione. Il progetto oggi in discussione è infatti molto distante dall’operazione immobiliare speculativa immaginata oltre dieci anni fa: non punta alla realizzazione di maggiori volumi né a un nuovo grande edificio residenziale, ma al recupero del fabbricato esistente e alla sua trasformazione in una struttura composta da alloggi turistici in numero ridotto. Il Tar dovrà quindi stabilire se la legge regionale 30/2019 possa effettivamente essere utilizzata per la riconversione dell’ex convento attraverso una ristrutturazione dell’esistente oppure se, come ritiene il Comune, sia necessario seguire un procedimento urbanistico differente. Una decisione tutt’altro che secondaria.