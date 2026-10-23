Esenzione tassa di soggiorno al Festival per Rai e case discografiche, avviato l’iter del Comune di Sanremo

Sanremo. Si è svolto questa mattina il Tavolo del Turismo dedicato a definire i prossimi passi dell’iter burocratico e amministrativo per l’esenzione della tassa di soggiorno destinata ai lavoratori della Rai e alle case discografiche durante il Festival della Canzone Italiana.

La proposta, presentata dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, aveva già ottenuto nelle scorse settimane il parere consuntivo favorevole dello stesso Tavolo del Turismo. All’incontro odierno, al quale hanno preso parte i rappresentanti di categoria e i dirigenti comunali competenti, sono state tracciate con precisione le tappe successive per la modifica del regolamento.

Il percorso amministrativo prevede ora tre passaggi fondamentali:

L’acquisizione del parere tecnico da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);

L’esame della proposta da parte della commissione consiliare di riferimento;

L’approvazione definitiva in Consiglio comunale.

Sulle tempistiche è intervenuto direttamente l’assessore Alessandro Sindoni: «L’iter ha ufficialmente preso il via ma dobbiamo procedere con le necessarie e rigorose verifiche giuridico-contabili, oltre che con il complesso lavoro di acquisizione della documentazione e delle richieste tecnico-finanziarie».