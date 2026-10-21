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Equitazione, la sanremese Ginevra Saluzzo conquista il bronzo agli Italiani assoluti Children
A Montefalco terzo posto per la giovane amazzone in sella a Classic Fly, la cavallina che monta da appena 45 giorni
Montefalco. Medaglia di bronzo per la sanremese Ginevra Saluzzo ai Campionati italiani assoluti di equitazione, disputati questa settimana a Montefalco. La giovane amazzone ha conquistato il terzo posto nella categoria Children, ottenendo un risultato di rilievo nel livello più alto della propria categoria.
A rendere ancora più significativo il piazzamento è il rapporto ancora recente con la sua compagna di gara, la cavallina Classic Fly, che Saluzzo monta da appena 45 giorni. Un binomio, dunque, ancora in fase di conoscenza, che è riuscito comunque a distinguersi nella manifestazione tricolore.
Nella categoria assoluti erano circa 27 i partecipanti, a conferma della competitività della prova affrontata dalla giovane sanremese. Il terzo posto le ha permesso di salire sul podio e di conquistare la medaglia di bronzo.
Al suo fianco, nella preparazione sportiva, resta l’allenatore Federico Formentini, che continua a seguirla nel percorso di crescita agonistica.