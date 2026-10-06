Equilibrio tra corpo e mente torna a Imperia con tre giorni dedicati al benessere

Imperia. Tre giorni tra psicologia, movimento, alimentazione, tecniche di rilassamento e percorsi dedicati alla cura della persona. Dal 9 all’11 ottobre l’Expo Salso di Borgo Marina ospita la seconda edizione di “Equilibrio tra corpo e mente”, festival a ingresso gratuito organizzato da Espansione di Paola Savella in collaborazione con Bevox di Filippo Devia, con il patrocinio della città e dell’Asl 1 Liguria.

Il programma mette insieme professionisti provenienti da ambiti differenti, con una sala riservata a conferenze e approfondimenti e un’altra destinata alle attività pratiche. Psicologi, medici, terapeuti, fisioterapisti, naturopati, operatori olistici e scrittori affronteranno temi legati alla salute psicofisica, mentre il pubblico potrà partecipare a sessioni di yoga, ginnastica posturale, mindfulness, movimento, respirazione, Muay Thai, bagni di suono e altre discipline.

«Siamo alla seconda edizione di “Equilibrio – fra corpo e mente”, un appuntamento che quest’anno cresce nei contenuti e nell’offerta», dichiara l’assessore alle manifestazioni Marcella Roggero, sottolineando il valore di occasioni capaci di offrire «uno spazio prezioso di riflessione, ascolto e crescita personale».

L’apertura di venerdì 9 ottobre sarà dedicata soprattutto ai giovani. Oltre 200 studenti del liceo Vieusseux, del Polo tecnologico imperiese e dell’Amoretti parteciperanno a “Connessioni consapevoli: relazioni e benessere nell’era smart”, incontro curato dal team ME-LAB. Al centro ci saranno social media, piattaforme digitali e capacità di riconoscere e valutare le informazioni online. Testo incollato

«Lavoreremo con gli studenti per una riflessione sull’uso dei social e delle tecnologie digitali», spiega Enrico Oliva di Ats Liguria. Il percorso coinvolgerà tre psicologi appositamente formati e affronterà anche il tema dell’ansia.

Proprio quest’ultimo argomento sarà protagonista sabato 10 ottobre con “L’ansia è servita. Conoscerla, riconoscerla, condividerla” e la presentazione di “Aperitivo con l’ansia” di Francesco Cuniberti. Al dibattito interverranno anche l’assessore regionale Marco Scajola e lo psicoterapeuta Roberto Ravera. Nella stessa giornata spazio al progetto Sentinelle per la prevenzione suicidaria nei giovani e, nel pomeriggio, al dialogo tra Simone Tempia e Renata Cantamessa, accompagnato dall’Harmonic Box Duo.

La manifestazione comprende anche un’area operatori, dove oltre venti professionisti presenteranno tecniche e trattamenti, e uno spazio riservato al Parco naturale regionale delle Alpi Liguri con il progetto transfrontaliero Alpimed+ Ecotour. L’iniziativa, finanziata con fondi Fesr nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia Italia Alcotra 2021-2027, punta alla valorizzazione delle “Alpi del Mediterraneo” secondo i principi della Carta europea del turismo sostenibile.

Novità dell’edizione 2026 è l’Officina Mandala, curata da Eva Rossi e Roberta Michetti, con laboratori rivolti ad adulti e bambini durante tutte e tre le giornate. Il calendario prevede attività dedicate alla geometria sacra, al Mandala Doodle, al Mandala del Nome e ad altre tecniche creative.

«La seconda edizione di Equilibrio è il sogno che continua», afferma Paola Savella di Espansione, che cura l’organizzazione. «Abbiamo un fitto programma di incontri e convegni, una sala interamente dedicata alle pratiche gratuite, un’altra con oltre venti operatori nei diversi settori, un angolo libri, tisane, centrifughe, prodotti bio e naturali e uno spazio dedicato al Parco delle Alpi Liguri».