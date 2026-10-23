Elisoccorso in Liguria, i sindacati dei Vigili del fuoco: «La convenzione sia rinnovata per almeno tre anni»

L’accordo con il 118 scade il 31 dicembre. Cgil, Cisl, Uil e Usb temono un’intesa limitata a un solo anno e chiedono un nuovo intervento politico: «Non vorremmo che la fretta diventasse la scusa per un accordo ridimensionato»

Genova. Il rumore delle pale che si avvicinano, poi il rosso e il bianco dell’elicottero dei Vigili del fuoco che compare nel cielo: per chi si trova ad affrontare un’emergenza, la vista del «Drago» è molto più di un’immagine. È la certezza che i soccorsi stanno arrivando, anche nei luoghi più difficili da raggiungere e nelle situazioni più delicate. In poche decine di minuti da Genova può raggiungere la provincia di Imperia, portando con sé la professionalità di equipaggi altamente specializzati, pronti a intervenire quando ogni secondo può fare la differenza. Un presidio di sicurezza per il territorio e per i cittadini, che da oltre trent’anni accompagna il soccorso sanitario in Liguria e il cui futuro oggi è al centro di una richiesta dei sindacati: rinnovare per almeno tre anni la convenzione tra Vigili del fuoco e 118, evitando che il servizio venga garantito soltanto per il 2027.

La convenzione attualmente in vigore scadrà il prossimo 31 dicembre e, secondo le organizzazioni sindacali, i tempi per arrivare a una soluzione condivisa si stanno facendo sempre più stretti. A preoccupare sono le indiscrezioni su un possibile accordo limitato a un solo anno, anziché esteso al triennio 2027-2029.

«Era il 14 luglio 2026, quando il Consiglio regionale ligure votò all’unanimità l’ordine del giorno relativo al rinnovo della convenzione per l’elisoccorso tra Vvf e 118 per il servizio di soccorso integrato tecnico-sanitario, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2026», ricordano le sigle firmatarie, che apprezzano l’iniziativa politica assunta in quell’occasione.

«Come organizzazioni sindacali, apprezziamo molto tale azione politica, volta a instaurare un dialogo tra i due enti che permettesse di confrontarsi su obiettivi e necessità pianificabili per il triennio 2027/2029, affinché il servizio potesse ulteriormente migliorarsi», scrivono Cgil, Fns Cisl Liguria, Uil Fp Vigili del fuoco e Usb.

A destare preoccupazione sono ora le voci, riferiscono i rappresentanti sindacali, secondo cui l’accordo potrebbe essere sottoscritto per una durata ridotta a un solo anno solare. «Le spiegazioni in merito sono confuse e celate da un senso di omertà; se da una parte la politica ha espresso all’unanimità e con largo anticipo le sue volontà, ad oggi pare che l’accordo stenti ad essere siglato per problematiche tecniche poco chiare», denunciano.

Interrogativi vengono poi sollevati sull’assetto gestionale del servizio e sull’avvicendamento ai vertici del 118. «Non nascondiamo perplessità in merito a possibili conflitti di interesse nell’avvicendarsi della dirigenza del 118», affermano le organizzazioni sindacali, richiamando il ruolo di chi gestisce il servizio di elisoccorso e, al tempo stesso, ricopre la carica di presidente della Hems Association, realtà che annovera tra i propri partner aziende come Airbus e Airgreen.

Quest’ultima opera già nel Ponente ligure dal 2018, dopo essersi aggiudicata un bando del valore di 33 milioni di euro per nove anni. Nell’ambito dell’affidamento, ricordano i sindacati, era prevista anche l’apertura di una seconda base sul Levante ligure, in particolare a Luni, progetto che risulterebbe ancora in corso di realizzazione.

Un’eventualità che, secondo le sigle, potrebbe determinare un ulteriore aumento dei costi. Le considerazioni contenute nel comunicato rappresentano le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, che chiedono chiarezza sul futuro dell’assetto del servizio e sulle scelte che verranno compiute dalla Regione.

«Esprimiamo forte preoccupazione poiché dicembre è ormai alle porte e non vorremmo che la fretta di concludere tale accordo con i Vigili del fuoco diventasse la scusa per strappare una convenzione decisamente ridimensionata rispetto alle aspettative in termini di durata e concludere nel frattempo la privatizzazione dell’elisoccorso su scala nazionale», dichiarano.

I sindacati rivendicano il valore del modello ligure, sottolineando che, a loro giudizio, la collaborazione tra Vigili del fuoco e servizio sanitario rappresenta un’esperienza da tutelare anche sotto il profilo economico. «Ad oggi solo in Liguria esiste e “resiste” un servizio totalmente a carattere pubblico valido ed efficiente, come riconosciuto peraltro da gran parte delle istituzioni e dei cittadini liguri, che funziona da più di 30 anni con notevole risparmio della spesa pubblica», sottolineano.

Una posizione che si inserisce, secondo le sigle firmatarie, in un quadro più ampio di preoccupazione per le condizioni della sanità regionale. «Considerato lo stato di salute non ottimale del bilancio finanziario della sanità pubblica in Liguria, lo smantellamento della medicina territoriale e l’obbligo della transumanza del cittadino per accedere alle cure», proseguono, «auspichiamo un nuovo intervento politico più deciso, che ponga le basi definitive al rinnovo della convenzione con i Vigili del fuoco per almeno tre anni, se non di più».