“Elementa mundi” conquista il certificato di qualità nazionale eTwinning, il contributo di Costarainera

Costarainera. Il progetto Elementa mundi ha ottenuto il Certificato di Qualità Nazionale eTwinning, riconoscimento assegnato alle iniziative scolastiche che si distinguono per innovazione didattica, collaborazione europea e partecipazione degli studenti. Un risultato al quale ha contribuito anche il comune di Costarainera e quello di Cipressa, mettendo a disposizione il proprio parco per ospitare le attività educative. Al centro dell’esperienza, l’esplorazione dei quattro elementi naturali attraverso laboratori scientifici, proposte creative e scambi tra classi di diversi Paesi. Bambini e insegnanti hanno lavorato insieme, alternando videoconferenze, giochi, incontri in presenza e momenti di confronto, condividendo scoperte e materiali realizzati durante le lezioni.

L’iniziativa ha coinvolto diverse discipline, dall’italiano alle scienze, passando per arte, tecnologia, educazione civica e lingua francese, favorendo anche la continuità tra infanzia e primaria. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza informatica, alla tutela della privacy e all’utilizzo consapevole degli strumenti digitali.

Nella motivazione del premio, l’organizzazione nazionale eTwinning ha sottolineato il ruolo della candidata nel coordinamento, nel supporto metodologico e tecnologico e nei rapporti con il territorio. Apprezzata anche la capacità di rendere gli alunni protagonisti delle scelte e della costruzione dei risultati, attraverso modalità di apprendimento basate sulla ricerca e sul confronto tra pari.

Tra gli aspetti evidenziati figura il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni, dell’Università e delle associazioni. In questo contesto si inserisce il sostegno dell’amministrazione di Costarainera, che ha accolto le iniziative nel parco comunale, offrendo ai partecipanti la possibilità di sperimentare esperienze formative anche al di fuori delle aule. «Si tratta di un progetto solido in tutti i criteri, pienamente meritevole del Certificato di Qualità Nazionale», si legge nella valutazione che accompagna il riconoscimento .Il gemellaggio Italia/Francia è avvenuto con la scuola primaria La Condamine di Menton.

Mercoledì 14 ottobre, intanto, l’istituto comprensivo Sanremo Levante ospiterà il seminario provinciale «Da eTwinning a Erasmus», rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. L’appuntamento è fissato nel plesso G. Pascoli di con registrazione alle 15.30 e apertura dei lavori alle 16. Il programma prevede approfondimenti sul collegamento tra le due iniziative europee, indicazioni per l’utilizzo della piattaforma Esep, esercitazioni pratiche ed esempi di esperienze vincitrici di Quality Label e Premi eTwinning.