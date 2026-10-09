Efficientamento energetico, 1,7 milioni di euro per la scuola media di Roverino

Ventimiglia Bordighera e dintorni

Il Gestore dei Servizi Energetici ha accolto la richiesta di prenotazione degli incentivi presentata dal Comune nell’ambito del Conto Termico 3.0

Ventimiglia. L’amministrazione comunale di Ventimiglia annuncia con soddisfazione l’ottenimento di un importante finanziamento per l’intervento di efficientamento energetico sul patrimonio comunale, in particolare sulla scuola media di Roverino. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha accolto la richiesta di prenotazione degli incentivi presentata dal Comune nell’ambito del Conto Termico 3.0, relativamente all’intervento di trasformazione dell’edificio comunale interessato in edificio a energia quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building). L’importo complessivamente finanziato a fondo perduto ammonta a euro 1.721.833,78, comprensivo dell’incentivo previsto per la redazione della diagnosi energetica propedeutica all’intervento.

«Questo ulteriore provvedimento rappresenta un passaggio significativo nell’iter di attuazione del programma di riqualificazione energetica del patrimonio comunale avviato da questa Amministrazione con l’istituzione della delega all’Energia, finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici, alla riduzione dei consumi e alla progressiva diminuzione dell’impatto ambientale delle strutture comunali – dichiara l’assessore alle Politiche Energetiche, Adriano Catalano – . L’accoglimento del finanziamento da parte del GSE costituisce il riconoscimento della validità tecnico- amministrativa della proposta progettuale predisposta dai nostri tecnici e consente di programmare le successive fasi di realizzazione dell’intervento. Anche in questo caso si procederà alla sostituzione di tutti gli infissi, delle pompe di calore e all’installazione di pannelli fotovoltaici».

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di efficientamento energetico perseguito dall’amministrazione comunale, sulla scia del Programma comunitario Climinvest, già in corso di attuazione, volto a migliorare la qualità e la funzionalità degli edifici pubblici, contenere i costi di gestione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale.