Educatrici precarie dei convitti, il Tribunale di Imperia condanna il Ministero: risarcimenti da 6 e 8 mensilità

Imperia. Il Tribunale di Imperia condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire due educatrici precarie impiegate per anni, con incarichi annuali, nel convitto annesso a un istituto superiore della provincia. Due sentenze depositate il 14 ottobre 2026 riconoscono l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato e liquidano alle lavoratrici un indennizzo rispettivamente pari a 8 e 6 mensilità.

Il caso riguarda una figura spesso meno esposta rispetto ai docenti, ma centrale nella vita dei convitti e degli educandati: il personale educativo. Secondo quanto ricostruito negli atti, le due lavoratrici erano state assunte con supplenze annuali fino al 31 agosto, su posti vacanti dell’organico di diritto. Per una di loro si parla di sei incarichi consecutivi dall’anno scolastico 2020/2021 al 2025/2026, con un nuovo contratto già firmato anche per il 2026/2027. Per l’altra, la sentenza allegata indica cinque contratti annuali consecutivi dal 2021/2022 al 2025/2026, sempre per attività professionale educativa e sempre su organico di diritto.

Il Ministero non si è costituito in giudizio. Il giudice del lavoro del Tribunale di Imperia, dottoressa Evelina Iaquinti, ne ha dichiarato la contumacia e ha deciso sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente. Il principio affermato è quello ormai consolidato nel contenzioso sul precariato scolastico: la reiterazione di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili, quando supera i 36 mesi, integra un abuso del contratto a termine e dà diritto al risarcimento del danno. Nel caso esaminato dalla sentenza R.G. 361/2026, il Tribunale ha ritenuto documentalmente provato che l’educatrice avesse lavorato alle dipendenze del Ministero con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili. Da qui la condanna del MIM al pagamento di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e spese legali.

La seconda decisione, richiamata nel comunicato dello Studio Legale Stoppa, riguarda invece una lavoratrice con sei incarichi annuali consecutivi e si chiude con il riconoscimento di 8 mensilità. Nelle motivazioni il giudice richiama la sentenza “Mascolo” della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, che ha censurato la normativa italiana nella parte in cui consentiva il rinnovo di contratti a termine nella scuola per coprire posti vacanti e disponibili senza tempi certi per le procedure concorsuali e senza un rimedio effettivo per il lavoratore. Il Tribunale si muove poi nel solco della giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, distinguendo tra supplenze su posti realmente vacanti, dove l’abuso può essere riconosciuto automaticamente quando vi sia reiterazione, e supplenze temporanee legate a esigenze sostitutive o contingenti. Nel caso imperiese, il punto decisivo è proprio la natura dei posti: organico di diritto, quindi posti vacanti e disponibili, coperti anno dopo anno con contratti fino al 31 agosto.

Per la quantificazione del danno, il giudice applica l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, come modificato nel 2024. La norma prevede, nei casi di abuso nella successione di contratti a termine nella pubblica amministrazione, un’indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento, tenendo conto della gravità della violazione, del numero dei contratti e della durata complessiva del rapporto. Nel caso R.G. 361/2026, la durata del precariato e il numero dei contratti hanno portato alla liquidazione di 6 mensilità. Il Ministero è stato condannato anche a rimborsare le spese di lite, liquidate in 3.152,96 euro per compensi, oltre accessori. Per l’altro procedimento, relativo alla lavoratrice con sei incarichi consecutivi, il risarcimento riconosciuto è pari a 8 mensilità. «Il personale educativo dei convitti e degli educandati è spesso dimenticato, ma vive lo stesso precariato dei docenti. Queste sentenze confermano che anche per gli educatori le supplenze annuali su posto vacante, ripetute oltre i 36 mesi, danno diritto al risarcimento, anche se si è ancora in servizio. Ogni posizione va comunque valutata sui contratti della singola persona», commenta l’avvocato Amedeo Stoppa, che ha seguito le cause per lo Studio Legale Stoppa di Sansepolcro.