Edilizia, tecnici e soluzioni per il cantiere: il Mapei Tour arriva a Ventimiglia

Lunedì 12 ottobre, dalle 8 alle 16, appuntamento da Trucchi Efisio a Bevera. Una giornata per imprese, artigiani e professionisti, tra posa della ceramica, risanamento delle murature e rinforzo strutturale.

VENTIMIGLIA – Prodotti, sistemi e soluzioni per affrontare le problematiche del cantiere, con la possibilità di confrontarsi direttamente con tecnici specializzati. Il Mapei Tour 2026 fa tappa a Ventimiglia lunedì 12 ottobre, dalle 8 alle 16, presso la sede di Trucchi Efisio, in via Carabiniere Antonio Fois 4/R, a Bevera.

L’iniziativa si rivolge a imprese, artigiani e professionisti del settore edile e propone una giornata di approfondimento sulle esigenze che si incontrano durante i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione. Al centro dell’appuntamento ci sarà il confronto sulle scelte dei materiali e sulle modalità di intervento, a partire dalle caratteristiche dei supporti e dalle condizioni del cantiere.

Tra gli argomenti in programma figura la posa della ceramica. L’attenzione sarà rivolta ai collanti alleggeriti, alla nuova gamma di colori degli stucchi e ai criteri per individuare il collante più adatto alle diverse situazioni di lavoro. Un’occasione per approfondire prodotti e sistemi e discuterne l’impiego con il personale tecnico.

Un altro tema sarà il risanamento delle murature, particolarmente rilevante negli interventi di recupero degli edifici esistenti. Verranno illustrate soluzioni a base di calce prive di cemento, sistemi deumidificanti e barriere chimiche, insieme a interventi specifici per le murature miste in pietra e mattoni.

La giornata comprenderà inoltre un approfondimento sulla cantieristica generale, dedicato alle problematiche tecniche che possono emergere durante i lavori e alle soluzioni per gli interventi di rinforzo strutturale.

Il confronto diretto con gli specialisti rappresenta uno degli aspetti centrali dell’iniziativa. Per gli operatori del settore, la scelta di un prodotto si lega infatti alla valutazione del supporto, delle condizioni di applicazione e delle esigenze dell’intervento: elementi che concorrono a determinare il risultato finale.

La tappa ventimigliese del Mapei Tour si propone così come un momento di aggiornamento e dialogo tra il mondo della produzione e i professionisti che lavorano sul territorio, offrendo uno spazio per approfondire dubbi e situazioni concrete legate all’attività quotidiana in cantiere.