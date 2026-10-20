Edda Mussolini «Oggi odio sui social, ma mia nonna Rachele mi ha insegnato il dialogo»
L’incontro ai Martedì Letterari del Casinò
Sanremo. Un viaggio intimo tra i ricordi familiari, le emozioni e le difficoltà di portare un cognome ingombrante nel XXI secolo. Si è tenuto questo pomeriggio, al Teatro dell’Opera del Casino di Sanremo, l’atteso appuntamento con i “Martedì Letterari” (curati da Marzia Taruffi) che ha visto protagonista Edda Negri Mussolini. L’autrice ha presentato il libro “I Mussolini dopo Mussolini” (edizioni Minerva), scritto a quattro mani con Mario Russomanno.
Un’occasione per rileggere la storia d’Italia e il secondo dopoguerra attraverso una prospettiva inedita e strettamente privata. Al centro dell’incontro non ci sono soltanto le grandi figure storiche, ma la quotidianità e i drammi vissuti dai familiari del Duce dopo il luglio del 1943.
«Questo libro racconta i ricordi della mia famiglia, le emozioni e parla delle persone che magari non si conoscono – ha spiegato Edda Negri Mussolini durante la presentazione –. Non si conosce quello che è stato il dopoguerra, quella che è la vita dei miei parenti, dei miei zii, ma non solo. Ci sono anche persone che magari sono più sconosciute, come la tata di mia mamma e di Romano, o l’autista di mio nonno. Quindi personaggi minori che hanno fatto parte della mia famiglia. È un percorso nei ricordi e soprattutto nelle emozioni».
Interrogata sui propri ricordi personali, l’autrice ha condiviso un legame profondo e diretto con le figure centrali della casa: «Mia madre è morta che io avevo quattro anni e mezzo, quindi ho vissuto con mia nonna Rachele e con mia nonna Maria, la mamma di papà. Sono ricordi dal vivo, quello che racconto non è un sentito dire, ma qualcosa di diretto». Tra le pagine, due elementi in particolare colpiscono emotivamente l’autrice: due lettere, una della madre e una del nonno, custodite come testimonianze vive.
Non è mancata una riflessione sul peso del cognome e sul clima dei nostri giorni: «Fino a un certo punto non è stato difficile portarlo – ha raccontato al pubblico –. Ho acquisito il cognome Mussolini solo nel 2012, grazie a un decreto prefettizio, dato che mia mamma aveva sposato un uomo e il mio cognome originario era Nigri. Non mi ha mai creato problemi, sono stata anche sindaco. Ultimamente, invece, anche forse grazie tra virgolette ai social, crea dei problemi. C’è un odio che definisco dell’ignoranza, persone che non sanno assolutamente le cose e arrivano a minacciarmi di morte online, una cosa che non era mai successa prima».
Rispondendo a una domanda sul difficile percorso della memoria storica nel nostro Paese, Edda Negri Mussolini ha offerto una lucida e amara considerazione: «L’Italia ha fatto i conti con la dittatura fascista? No, ancora non li ha fatti e non so se… spero che un giorno li farà. Oggi è sempre più difficile, perché c’è questa ignoranza, un odio che a volte non vuole essere sanato, soprattutto da parte dei ragazzi che non sanno neanche cosa significhi, ad esempio, quando mi augurano di finire a Piazzale Loreto. Non sanno cosa è stato Piazzale Loreto. Senza un dialogo, diventerà difficile fare i conti con quello che è stato il ventennio».
Nonostante le difficoltà e le tensioni attuali, l’autrice ha scelto di chiudere l’incontro richiamando gli insegnamenti ricevuti tra le mura domestiche: «Mia nonna Rachele mi ha insegnato quattro cose molto importanti che cerco di portare avanti: il non odiare, il non cercare vendetta, il dialogo e il perdonare. Io dico sempre: se è riuscita lei, possiamo farlo tutti. È difficile in questo momento, ma io cerco sempre di parlare con il sorriso, e questo forse mi aiuta un po’».