“Grattacielo” di Sanremo, la stretta del Comune: bocciati volumetria, parcheggi e ascensore

Sanremo. Il progetto del nuovo fabbricato multipiano previsto nell’area dell’ex stazione della funivia dovrà essere «completamente e notevolmente ridimensionato». È quanto sostiene il Comitato “Vicolo Funivia – Polo Nord”, che torna a intervenire sul progetto presentato dalla società Nova Matutia srl per la realizzazione del cosiddetto “Grattacielo”.

Il progetto, depositato in Comune il 16 giugno scorso, prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, con un nuovo fabbricato residenziale multipiano, autorimesse e locali accessori interrati. La società, replicando a un precedente comunicato del Comitato, aveva sottolineato la previsione di «aree verdi, parcheggi, ascensore pubblico e nuovi servizi per la zona», parlando anche di una riqualificazione del quartiere.

Secondo il Comitato, però, le osservazioni formulate dagli uffici comunali il 5 agosto avrebbero evidenziato diverse criticità. Tra queste, il fatto che l’intervento non sarebbe configurabile come una semplice «demolizione e ricostruzione», bensì come «sostituzione edilizia», con una procedura più complessa.

Gli uffici avrebbero inoltre rigettato l’aumento del 20% della volumetria, circostanza che, secondo il Comitato, comporterebbe di fatto la riduzione del progetto di almeno un piano. Sono state inoltre rilevate carenze nella documentazione, tra cui l’assenza della relazione paesaggistica e dell’autorizzazione antisismica.

Particolare attenzione sarebbe stata dedicata anche agli aspetti geologici. Il Comitato riferisce che gli uffici avrebbero giudicato non esaustiva la relazione presentata, chiedendo indagini più approfondite alla luce della «estrema fragilità della zona», caratterizzata da forte pendenza e dalla presenza di numerose falde d’acqua.

Altre osservazioni riguarderebbero l’utilizzo di aree comunali e private sulle quali, secondo il Comitato, non sarebbe stata acquisita la disponibilità dei proprietari. Parere contrario sarebbe stato inoltre espresso per la cabina elettrica interrata, per il cosiddetto verde pubblico – ritenuto di fatto limitato ad aree private – e per i parcheggi interrati previsti sotto l’attuale posteggio nei pressi dell’asilo Mary Poppins, considerati problematici per la viabilità.

Critiche anche all’ascensore pubblico previsto tra piazza Eroi Sanremesi e il livello dell’ex stazione della funivia, con fermate intermedie all’altezza dei vari livelli dell’edificio. Gli uffici, riferisce il Comitato, avrebbero espresso parere contrario ritenendolo incompatibile con la copertura dell’edificio destinato a ospitare gli uffici della Polizia locale.

«In sostanza, il progetto dovrà essere riformulato completamente e notevolmente ridimensionato, in ottemperanza alle regole urbanistiche e tecniche evidenziate e per ora non rispettate», sostiene il Comitato, secondo cui anche le promesse di permuta di un bene futuro a favore dei proprietari dell’immobile destinato alla demolizione avrebbero «sempre maggiori probabilità di non realizzarsi».