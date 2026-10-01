«È finita la luna di miele tra Provincia e Rivieracqua?» Imperia Senza Padroni dopo le analisi Arpal

Il presidente della Provincia non è stato un semplice osservatore della vicenda. Da Commissario ad Acta dell’ATO idrico ha seguito il complesso riassetto di Rivieracqua, sostenendo la necessità di salvare e rafforzare il gestore unico. Ancora nel mese di agosto ne rivendicava pubblicamente investimenti e risultati. Infatti in un video distribuito “urbi et orbi” ed intitolato “Fatti, non parole”, ricordava gli oltre 40 milioni di euro investiti negli acquedotti, i 18 milioni destinati a fognature e depurazione e più di mille chilometri di rete digitalizzati. E pochi giorni dopo sulla stampa celebrava “un risultato straordinario” della gestione idrica imperiese, sottolineando come il territorio avesse retto alla siccità che stava colpendo diverse aree europee.