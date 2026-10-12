Droni tra i filari, a Ceriana i primi test del progetto DROLig per la viticoltura ligure

C.I.P.A.T., Politecnico di Torino e Terre del Moscatello insieme per sviluppare sistemi di distribuzione adatti ai vigneti terrazzati e ai terreni in forte pendenza

Imperia. Droni al lavoro nei vigneti di Ceriana per sperimentare nuove tecnologie capaci di rendere i trattamenti agricoli più precisi, sicuri e meno faticosi. È entrato nella fase operativa il progetto DROLig (PSP 2023/2027 – SGR01, Bando D.DG. n. 4459/2025), con un primo incontro tecnico dedicato all’impiego di questi strumenti nella viticoltura ligure.

All’iniziativa hanno partecipato i partner del gruppo operativo: C.I.P.A.T., ente per la formazione e l’assistenza tecnica promosso dalla CIA Confederazione Italiana Agricoltori e capofila del progetto, il Politecnico di Torino – DIMEAS (Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale) e la rete di imprese agricole Terre del Moscatello.

Dopo un briefing tecnico e normativo nella sede C.I.P.A.T. di Taggia, le attività sono proseguite sul campo di sperimentazione a Ceriana, dove sono state effettuate le prime sessioni di volo con il DJI MAVIC 3M, un quadricottero dotato di camera multispettrale e sistema di posizionamento ad alta precisione RTK (Real Time Kinematic).

L’obiettivo di questa fase è realizzare un rilievo preliminare e georeferenziato del vigneto, ricostruendo con precisione la disposizione dei filari, i confini e gli eventuali ostacoli presenti. I dati raccolti consentiranno di elaborare piani di volo mirati, adattati alle caratteristiche delle singole superfici agricole.

Il progetto DROLig punta infatti a sviluppare un sistema di distribuzione adatto alla conformazione del territorio ligure, caratterizzato spesso da forti pendenze, terrazzamenti e frequenti variazioni nella tipologia del suolo e della vegetazione. Condizioni che rendono particolarmente impegnativi gli interventi nei vigneti, soprattutto quando si utilizzano attrezzature tradizionali.

La mappatura digitale costituisce il punto di partenza per le successive missioni di irroramento. L’impiego dei droni permetterà di programmare trattamenti più uniformi e mirati, anche nelle aree difficilmente accessibili, con l’obiettivo di limitare la dispersione dei prodotti, evitare sovrapposizioni e raggiungere le zone che rischierebbero di rimanere escluse.

Tra le finalità dell’iniziativa figurano anche la riduzione dei tempi di lavoro e della fatica per i viticoltori, insieme al miglioramento della sicurezza degli operatori, chiamati spesso a intervenire su terreni scoscesi e difficili da percorrere.