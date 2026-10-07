Droga, due giovani soccorsi in poche ore tra Sanremo e Ventimiglia

Sanremo. Due giovani sono stati soccorsi nelle ultime ore nel Ponente ligure per intossicazione da stupefacenti. Un episodio è avvenuto domenica pomeriggio a Sanremo, dove un 22enne è stato trovato dalla madre riverso sul pavimento della propria camera. Accanto a lui c’erano alcune pasticche rosse, presumibilmente ecstasy.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118. I sanitari hanno rianimato il giovane, poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Borea. Le pasticche sono state sequestrate e saranno analizzate.

Poche ore prima, a Ventimiglia, un altro ventenne era stato soccorso in via Chiappori dopo aver assunto cocaina. Il giovane, in stato di alterazione e delirio, è stato assistito dai sanitari della Croce Azzurra di Vallecrosia e trasferito al Borea.

Sui due casi indagano polizia e carabinieri, impegnati a ricostruire la provenienza della droga e a individuare i possibili spacciatori.

I due episodi riaccendono l’attenzione sull’uso di stupefacenti tra i giovani. Secondo le stime del Dipartimento educazione a corretti stili di vita di Ats Liguria, fino al 3% della popolazione giovanile o adolescenziale farebbe uso di cocaina.