In salita mongioie|
Dramma a Sanremo, 54enne trovato morto in casa
Secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe a parecchi giorni fa
Sanremo. Un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita questa mattina all’interno della propria abitazione in Salita Mongioie
A far scattare l’allarme sono stati i residenti e i vicini della zona, insospettiti da un lezzo sempre più forte e penetrante. Intorno alle 10:00 sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118.
Una volta forzata l’entrata dell’appartamento, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta. Secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe a parecchi giorni fa.
Sul posto è intervenuto anche il medico legale: da una prima ispezione la morte sarebbe riconducibile a cause naturali, dovuta con ogni probabilità a un malore improvviso. Le forze dell’ordine stanno ora completando gli accertamenti di rito.