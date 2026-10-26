Dramma a Imperia, neonato trovato morto in culla
26 ottobre 2026 | 10:45
Accertamenti da parte dei carabinieri
Imperia. Un neonato di poco più di un mese è stato trovato morto in casa poco dopo le 4 della scorsa notte. Ad allertare i soccorsi è stata la mamma, che ha visto il piccolo “rigido” nella sua culla. Purtroppo, all’arrivo del 118 non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso del piccolo.
Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno compiendo accertamenti sul dramma accaduto. Non è escluso che si tratti di un episodio di SIDS (Sindrome della morte improvvisa del lattante o “morte in culla”).
A chiarire le cause della morte sarà l’autopsia disposta sulla salma.
[Foto di archivio]