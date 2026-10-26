Dramma a Imperia, neonato trovato morto in culla

Imperia. Un neonato di poco più di un mese è stato trovato morto in casa poco dopo le 4 della scorsa notte. Ad allertare i soccorsi è stata la mamma, che ha visto il piccolo “rigido” nella sua culla. Purtroppo, all’arrivo del 118 non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso del piccolo.