“Dove finiscono i pensieri” inizia la solidarietà, il libro a sostegno dell’Enpa di Sanremo

Sanremo . Quando le parole incontrano la solidarietà, anche una raccolta pensieri incisi tra le pagine di un libro può trasformarsi in un sostegno concreto per il territorio e per coloro che lo abitano. È questo lo spirito alla base dell’iniziativa benefica che vede protagonista l’autore sanremese Alessandro Condò e la sezione cittadina dell’ Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

Alessandro Condò, da anni attivo e conosciuto in città nel settore dello sport e del benessere fisico, ha trovato nella scrittura un nuovo canale di espressione personale. Il suo primo libro, dal titolo “Dove finiscono i pensieri”, si presenta come un’intima raccolta di poesie e aforismi: un viaggio tra affetti familiari, il tempo che scorre, fragilità, e l’importanza di riscoprire il valore dei piccoli gesti. Tra le pagine, un posto d’onore è riservato proprio al legame unico tra l’uomo e gli animali, custodi di un affetto incondizionato. Da qui, il desiderio naturale dell’autore di spingersi oltre la parola scritta e restituire qualcosa di tangibile alla comunità e agli animali meno fortunati.