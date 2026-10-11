Dal 15 ottobre al 15 gennaio 2027|
“Dove finiscono i pensieri” inizia la solidarietà, il libro a sostegno dell’Enpa di Sanremo
L’iniziativa benefica vede protagonista l’autore sanremese Alessandro Condò il quale, con la sua raccolta di poesie e aforismi, ha scelto di aiutare gli amici a quattro zampe meno fortunati
Sanremo. Quando le parole incontrano la solidarietà, anche una raccolta pensieri incisi tra le pagine di un libro può trasformarsi in un sostegno concreto per il territorio e per coloro che lo abitano. È questo lo spirito alla base dell’iniziativa benefica che vede protagonista l’autore sanremese Alessandro Condò e la sezione cittadina dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).
Dal 15 ottobre fino al 15 gennaio 2027, infatti, parte dei ricavati dalle vendite dell’opera “Dove finiscono i pensieri” sarà devoluta direttamente all’associazione matuziana, per contribuire alle spese quotidiane, al sostentamento, e alle cure degli ospiti a quattro zampe accuditi dai volontari.
Alessandro Condò, da anni attivo e conosciuto in città nel settore dello sport e del benessere fisico, ha trovato nella scrittura un nuovo canale di espressione personale. Il suo primo libro, dal titolo “Dove finiscono i pensieri”, si presenta come un’intima raccolta di poesie e aforismi: un viaggio tra affetti familiari, il tempo che scorre, fragilità, e l’importanza di riscoprire il valore dei piccoli gesti. Tra le pagine, un posto d’onore è riservato proprio al legame unico tra l’uomo e gli animali, custodi di un affetto incondizionato. Da qui, il desiderio naturale dell’autore di spingersi oltre la parola scritta e restituire qualcosa di tangibile alla comunità e agli animali meno fortunati.
Il libro è facilmente reperibile sulla piattaforma Amazon, sia nella versione cartacea sia in formato digitale Kindle. Acquistare una copia nel trimestre compreso tra il 15 ottobre e il 15 gennaio permetterà di unire il piacere della lettura a un gesto d’amore verso le strutture di assistenza dell’Enpa di Sanremo.