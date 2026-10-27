Doppio titolo italiano nella Gimkana Western ISHA per la 15enne di Castellaro Marta Vailetti

Castellaro. Doppio trionfo per la giovane amazzone, che conquista i titoli italiani Novice Youth e Super Novice in sella a Miss Silver Chiquita. Un ritorno alle gare da sogno dopo un anno e mezzo di stop. Un doppio titolo italiano che vale ancora di più per la storia che porta con sé. Marta Vailetti, 15 anni, è la nuova campionessa italiana di Gimkana Western ISHA nelle categorie Novice Youth e Super Novice, grazie agli splendidi risultati ottenuti in sella a Miss Silver Chiquita, una cavalla di sette anni con cui condivide un legame speciale.

La manifestazione si è svolta il 23, 24 e 25 ottobre 2026 al PalaCittà di Travagliato, dove la giovane amazzone ha coronato il proprio impegno conquistando due prestigiosi titoli nazionali, in una disciplina che richiede precisione, velocità, controllo e una grande sintonia tra cavallo e cavaliere. Dietro questo risultato c’è una storia fatta di passione e crescita condivisa. Miss Silver Chiquita è arrivata nella vita di Marta quando aveva appena due anni e mezzo, come regalo da parte dei suoi genitori e che nel tempo si è trasformato in molto più di un semplice compagno sportivo. Insieme hanno affrontato gare, allenamenti ed esperienze, costruendo giorno dopo giorno un’intesa fondamentale per affrontare le prove della Gimkana Western.

Dopo aver partecipato a diverse competizioni negli anni precedenti, Miss Silver Chiquita aveva affrontato un periodo di pausa dai campi gara di circa un anno e mezzo, tornando in gara proprio in occasione di questo Campionato Italiano. Il campionato di Travagliato ha segnato quindi il loro ritorno alle competizioni, rendendo la doppia vittoria ancora più emozionante e significativa. Riprendere dopo una pausa così lunga non è mai scontato, ma Marta e Miss Silver Chiquita sono riuscite a trasformare questa ripartenza in un’esperienza indimenticabile.

A rendere il traguardo ancora più particolare è il percorso della giovane amazzone, che porta avanti la propria preparazione prevalentemente da sola, con il sostegno e i consigli del papà. Un cammino personale che richiede impegno, costanza e tanta voglia di migliorarsi, oltre a una profonda conoscenza della propria cavalla. La Gimkana Western, con i suoi percorsi a ostacoli e le prove che mettono alla prova agilità, precisione e affiatamento, è una disciplina in cui il rapporto tra amazzone e cavallo può fare la differenza. Ed è proprio questo legame, costruito nel corso degli anni, uno degli aspetti più belli della storia di Marta e Miss Silver Chiquita.

«Un ringraziamento particolare va al Vamo’s Ranch, che con il suo prezioso sostegno ci ha permesso di vivere questa bellissima esperienza e di accompagnare Marta in un’avventura che ci ha regalato emozioni indimenticabili. Un ringraziamento speciale anche a Caterina Lorenzi, che ha accompagnato Marta sul campo gara, standole accanto in questo momento così importante. Un grazie sincero anche a Giorgia Frittoli, per i preziosi consigli sulla Gimkana Western che ha regalato a Marta, condividendo con lei la propria esperienza e aiutandola a migliorarsi.

Siamo davvero felici di aver condiviso questa esperienza con persone speciali che, con la loro disponibilità e amicizia, hanno contribuito a rendere tutto ancora più bello. Due titoli italiani, una cavalla speciale e una passione coltivata con dedizione: per Marta Vailetti il campionato di Travagliato rappresenta molto più di una vittoria. È il premio per un percorso fatto insieme a Miss Silver Chiquita e la dimostrazione che, con impegno, fiducia e amore per i cavalli, anche un ritorno dopo una lunga pausa può trasformarsi in un successo straordinario».