Doppietta Gym Insieme a Genova: oro e argento per le ginnaste sanremesi

Sanremo. Esordio di stagione da incorniciare per la ASD Insieme Sanremo, protagonista domenica 11 ottobre a Sant’Eusebio, in provincia di Genova, nella competizione FGI del livello Silver Eccellenza, il più alto del circuito.

Le ginnaste più esperte del sodalizio sanremese hanno affrontato la gara presentando esercizi di elevato valore tecnico al corpo libero, alla trave e al volteggio su tavola, confermando preparazione, qualità esecutiva e determinazione.

A brillare è stata Matilde Pescador, classe 2010, impegnata nella categoria Senior 1, che grazie a una prestazione precisa, efficace e di grande impatto ha conquistato il primo posto, salendo sul gradino più alto del podio. Una prova convincente che premia il lavoro svolto e apre nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica.

Grande prova anche per Rebecca Amoretti, classe 2008, nella categoria Senior 2. La veterana della squadra ha chiuso la competizione al secondo posto, a soli 15 centesimi di punto dalla vincitrice. Una caduta le ha impedito di esprimere pienamente il proprio potenziale, ma non ha cancellato la qualità della sua prestazione né il valore tecnico dimostrato in gara.

Due risultati di prestigio che confermano l’alto livello tecnico delle atlete sanremesi e regalano alla società un avvio di stagione ricco di soddisfazioni.

Grande la gioia dei tecnici presenti a bordo pedana, Sonia Di Marcoberardino e Angelica Stella, e dei familiari che hanno sostenuto le ginnaste con il consueto entusiasmo.