Doppia qualificazione alle finali nazionali A2 per il Judo Club Simonazzi

Francesco Quaglia agli Assoluti e Aron Lanzafame tra gli Esordienti B: due secondi posti regionali e un progetto tecnico che guarda lontano

Bordighera. Due qualificazioni alle finali nazionali A2 per il Judo Club Simonazzi di Bordighera. Nelle fasi regionali disputate in Liguria sabato 17 ottobre, Francesco Quaglia e Aron Lorenzo Lanzafame hanno conquistato entrambi il secondo posto nelle rispettive categorie, guadagnando l’accesso ai campionati italiani in programma a novembre al PalaPellicone di Lido di Ostia, Roma.

Francesco Quaglia, secondo nei 66 kg, affronta un impegno particolarmente significativo: è ancora un atleta della classe Cadetti, ma può prendere parte agli Assoluti A2 grazie alla cintura nera, requisito federale previsto per i Cadetti ammessi alla competizione. Una possibilità che permette al giovane judoka di confrontarsi con atleti di categorie d’età superiori e di proseguire un percorso di crescita già avviato nelle competizioni nazionali. Al di là del piazzamento, il dato più incoraggiante è la qualità del judo espresso sul tatami.

Nella classe Esordienti B, Aron Lorenzo Lanzafame ha ottenuto la seconda posizione nei 38 kg, conquistando il pass per la finale italiana di categoria. Anche per lui il risultato rappresenta una tappa importante, soprattutto per l’esperienza che potrà maturare confrontandosi con avversari provenienti da tutta Italia.

Le finali sono previste al PalaPellicone: il 7 e 8 novembre per gli Assoluti A2 e il 21 e 22 novembre per gli Esordienti B A2.

Per il Judo Club Simonazzi questi risultati sono anche l’occasione per ribadire un’idea di sport che riguarda l’intero gruppo, non soltanto chi sale sul podio. Ogni atleta cresce grazie al lavoro quotidiano con i compagni: chi prepara una gara ha bisogno di partner di allenamento, di confronti diversi, di un ambiente in cui si impara insieme. Per questo la società propone un percorso tecnico progressivo, fatto di allenamenti regolari, incontri con altre società, partecipazione al Centro Tecnico Regionale e competizioni, ciascuno secondo la propria età e il proprio livello.

La partecipazione è il filo conduttore di questo progetto. Essere presenti sul tatami, accettare il confronto anche fuori dalla propria palestra e sostenere la crescita degli altri sono esperienze che formano il judoka tanto quanto una medaglia. L’obiettivo non è costruire un’attività attorno a pochi risultati individuali, ma un gruppo capace di migliorare insieme, nel quale i più esperti siano un riferimento per i più giovani e ogni progresso contribuisca a rafforzare la squadra.