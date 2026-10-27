Dolcedo, artista dipinge fontana e lavatoio pubblico: sanzione da oltre 13mila euro

Costa Carnara (Dolcedo). Una sanzione amministrativa da 13 mila euro per gli interventi pittorici realizzati sulla fontana e sul lavatoio pubblico di Costa Carnara. È quanto contestato a Claudia Firinu, artista originaria di Torino e residente da nove anni nell’entroterra imperiese, che aveva avviato un progetto di valorizzazione della frazione insieme a un gruppo di cittadini.

L’iniziativa, presentata la scorsa estate al comune, prevedeva la creazione di un museo diffuso a cielo aperto, attraverso decorazioni e recupero di alcuni spazi del borgo. I promotori avevano chiesto il patrocinio dell’amministrazione e le autorizzazioni necessarie, proponendo di sostenere personalmente le spese. La risposta non è arrivata e gli artisti hanno iniziato ugualmente il progetto. Lo scorso 17 luglio l’ufficio tecnico comunale ha effettuato un sopralluogo sul posto, rilevando la presenza di pitture policrome sui due manufatti.

La documentazione è stata successivamente trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, che il 18 settembre ha esaminato le superfici interessate. I funzionari hanno evidenziato che i colori acrilici sono stati applicati direttamente sulla pietra e sugli intonaci storici, rendendone complessa la rimozione. È stata quindi indicata la necessità di un intervento conservativo affidato a un restauratore abilitato, previa autorizzazione. Per il porticato, risultato di proprietà privata e non sottoposto alla medesima tutela, è stata invece prevista una procedura distinta.