Dolceacqua, inaugurato il nuovo campo da bocce “do Belin”

Dolceacqua. È stato inaugurato nella giornata di oggi un campo da bocce, denominato simpaticamente “Campo do Belin”.

Un nome curioso e goliardico, scelto proprio per sottolineare il forte legame con il territorio: in dialetto ligure, infatti, il termine “belin” si riferisce letteralmente al pene, ma nel linguaggio comune è un’espressione bonaria, colorita e molto usata per indicare qualcosa di intimo, ironico e schietto, tutt’altro che volgare nella parlata locale.

L’opera è speciale non solo per il valore aggregativo, ma soprattutto per la storia che vi sta dietro: la struttura è stata infatti realizzata interamente a proprie spese dal concittadino Luciano Lavagna, che ha voluto fare un dono concreto a tutta la comunità.

L’iniziativa ha riscosso il plauso e il sincero ringraziamento di tutta l’Amministrazione comunale per il tempo, l’impegno e le risorse dedicate a un progetto dal forte valore sociale. Il nuovo spazio nasce infatti con una vocazione inclusiva ben precisa: sarà aperto e accessibile in particolare alle persone con difficoltà fisiche e a chi, magari per minore abilità nel gioco, rischia spesso di rimanere ai margini delle attività sportive tradizionali.

Nel “Campo do Belin” l’obiettivo primario non sarà la competizione, ma la condivisione. Qui tutti potranno giocare insieme e trascorrere momenti di serenità e compagnia, affiancati da volontari e da chiunque vorrà dedicare un po’ del proprio tempo per offrire supporto e accoglienza.