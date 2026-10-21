Disturbo al porto e controlli sul territorio, due uomini arrestati a Ventimiglia

Dovranno scontare rispettivamente un anno e un anno e un mese di reclusione

Ventimiglia. A Ventimiglia eseguiti due ordini di carcerazione emessi dall’autorità giudiziaria nella stessa giornata.

Il primo arresto è stato effettuato in orario notturno dagli operatori della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia nei confronti di un uomo senza fissa dimora, noto per l’utilizzo di diversi alias, rintracciato presso il porto turistico “Cala del Forte” di Ventimiglia. L’uomo era stato segnalato mentre arrecava disturbo ed era e intento a manomettere alcune colonnine di alimentazione elettrica presenti nell’area portuale.

A seguito degli accertamenti effettuati dagli agenti, è emerso a suo carico un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale ripristino del medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brindisi – Ufficio Esecuzioni Penali. Lo stesso dovrà espiare la pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento della multa di euro 1.000,00.

Il secondo arresto è stato eseguito nel primo pomeriggio dagli operatori della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzata anche al rintraccio di un cittadino italiano, già noto agli uffici di polizia, destinatario di un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale ripristino del medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica di Imperia – Ufficio Esecuzioni Penali.

Le mirate attività di ricerca e controllo hanno consentito agli agenti di individuare e fermare l’uomo, che dovrà espiare una pena residua di un anno e un mese di reclusione. Entrambi gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso i competenti istituti penitenziari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.