Disservizi RT tra Andora e Imperia, l’allarme dei pendolari tra corse saltate e autobus sovraffollati

Sanremo. La questione dei disservizi nel trasporto pubblico locale torna prepotentemente al centro dell’attenzione.

A farsi portavoce di un disagio che appare ormai cronico è un lettore, che punta i riflettori sulle criticità che continuerebbero a registrarsi sulla tratta Andora–Imperia e viceversa, gestita da Riviera Trasporti (RT). Una linea fondamentale, utilizzata quotidianamente da decine di pendolari e, soprattutto, da studenti che devono raggiungere regolarmente le scuole di Imperia.

Stando alla segnalazione pervenuta in redazione, il problema si riproporrebbe con particolare gravità proprio nelle fasce orarie di punta. Nella mattinata odierna, ad esempio, «numerosi giovani andoresi sarebbero stati costretti a entrare a scuola alla seconda ora» a causa della mancata garanzia di alcune corse previste. Un disservizio che, qualora confermato nella sua portata quotidiana, metterebbe in grave difficoltà le famiglie: «Non tutti i genitori, infatti, hanno la possibilità di accompagnare personalmente i propri figli a scuola, soprattutto quando devono recarsi al lavoro», sottolinea il cittadino.

A pesare sul quadro generale vi sarebbero inoltre le condizioni dei mezzi, descritti come «spesso sovraffollati e, in alcuni casi, soggetti a guasti e fermi», fattori che genererebbero ulteriori ritardi a catena per chi viaggia.

Il problema, reale e sentito sul territorio, rappresenta l’ennesima spia di una tensione che attraversa la mobilità del Ponente. «È comprensibile che possano verificarsi imprevisti o problemi tecnici», precisa il lettore, «ma quando le criticità diventano frequenti e incidono sulla possibilità di arrivare puntualmente a scuola o al lavoro, diventa necessario intervenire».