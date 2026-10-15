Dio è morto, viva il Tenco

Dal 20 al 24 ottobre la 49ª edizione dedicata a Sergio Secondiano Sacchi. Il tema scelto prima della morte di Guccini è “Dio è morto”. Già oltre 1.400 biglietti venduti tra pubblico locale e spettatori provenienti da fuori zona

Sanremo. Non soltanto le tre serate all’Ariston, ma cinque giorni nei quali il Premio Tenco tornerà a occupare diversi luoghi della città, dal Casinò alla Pigna fino alla sede del Club all’ex scalo merci. È stata presentata questa mattina a Palazzo Bellevue la 49ª edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, che entrerà nel vivo dal 20 al 24 ottobre, con le tre serate principali al Teatro Ariston fissate per il 22, 23 e 24 ottobre.

Titolo dell’edizione è “Dio è morto”, tema che attraverserà l’intera manifestazione interrogandosi su quali linguaggi, forme di comunità e gesti creativi possano ancora opporsi alla violenza, all’omologazione e all’illusione che ogni esigenza espressiva debba essere ridotta al mercato o a un algoritmo. La canzone d’autore viene così ancora una volta proposta dal Club Tenco come strumento capace di mettere in relazione le persone, custodire la memoria e interpretare il presente. La 49ª edizione sarà interamente dedicata a Sergio Secondiano Sacchi, figura centrale nella storia del Club, scomparso a settembre.

A sottolineare il carattere particolarmente simbolico di questa edizione è stata, a nome del direttivo del Club, Graziella Corrent, spiegando come l’impianto fosse già stato delineato dallo stesso Sacchi diversi mesi fa. «A febbraio aveva già tracciato il segno scegliendo il titolo, “Dio è morto”, una linea già definita ben prima della dipartita di Guccini. “Dio è morto” in un mondo contemporaneo che vede affermarsi l’intelligenza artificiale e in cui i rapporti umani sono sempre più in crisi».

La manifestazione conferma anche la propria capacità di generare presenze sul territorio. Sempre Corrent ha annunciato che sono già stati venduti quasi 800 biglietti a spettatori provenienti da fuori zona e 628 al pubblico locale. Oltre 1.400 tagliandi già staccati che, soprattutto per la quota acquistata fuori dal comprensorio, rappresentano anche una ricaduta turistica per Sanremo.

Un dato sul quale si innesta il rapporto sempre più stretto tra il Premio e la città. Nella dichiarazione istituzionale diffusa in occasione della presentazione, il sindaco Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni ed Enza Dedali hanno definito il Tenco una delle eccellenze culturali più prestigiose di Sanremo e del panorama musicale internazionale, sottolineandone la capacità di conservare un «cuore critico, appassionato e d’autore» e di rinnovarsi restando fedele alla propria identità. L’amministrazione ha evidenziato anche il valore di un programma che abbraccia più luoghi della città, dall’Ariston al Casinò fino alla Pigna e all’ex scalo merci, rivolgendo infine un ricordo particolare a Sacchi.

L’assessore alla Cultura Enza Dedali, intervenendo in conferenza stampa, ha insistito proprio sulla costruzione di una rete culturale cittadina. «Il Tenco dialoga con le altre istituzioni culturali della città, dalla Sinfonica al Casinò. È un evento che sa salvaguardare un patrimonio culturale che deve avere un’assoluta prospettiva. La Pigna si conferma quartier generale del Club con i suoi eventi collaterali. Mi sento parte di questo progetto da cittadina prima ancora che da assessore».

Per il sindaco Mager e per l’assessore al Turismo Sindoni il carattere diffuso della manifestazione assume quindi anche un peso nella promozione della destinazione: il Tenco non concentra più il proprio richiamo soltanto nelle ore serali dell’Ariston, ma costruisce attorno alle tre serate un’intera settimana di appuntamenti, allungando la permanenza del pubblico e portando persone in zone differenti della città. Un elemento che trova un riscontro concreto proprio nei quasi 800 biglietti già acquistati da fuori zona.

Un coinvolgimento che passa anche dal Casinò di Sanremo. La consigliera di amministrazione Sonia Balestra ha confermato il sostegno della casa da gioco alla manifestazione: «Anche quest’anno il Casinò dà il suo contributo al Premio Tenco. Una manifestazione a cui partecipiamo con entusiasmo, che sta crescendo e porta una settimana di eventi intensi e di alto livello. Il 21 avremo Paola Turci in concerto al Teatro del Casinò con la Sinfonica di Sanremo. Sabato la tavola rotonda sulla democrazia».

E il Tenco sta crescendo anche oltre i confini fisici di Sanremo. Corrent ha annunciato un rafforzamento importante della presenza sui mezzi di comunicazione. Oltre al tradizionale speciale televisivo, quest’anno la Rai affiancherà nuovi contenuti digitali e una copertura più capillare della settimana. Lo speciale dedicato alla rassegna è annunciato per il 2 gennaio in seconda serata su Rai 2, mentre è previsto anche un contenuto più breve destinato a RaiPlay.

Per l’intera settimana, ha spiegato inoltre Corrent, una troupe del Tg1 seguirà la manifestazione insieme agli altri canali Rai, con un servizio dedicato destinato anche alla rete ammiraglia. A questo si aggiunge una presenza crescente sui social network e, più in generale, un interesse della stampa nazionale che il Club considera in costante aumento. Un’espansione che affianca la tradizionale visibilità televisiva: gli speciali delle precedenti edizioni sono già confluiti anche nell’offerta RaiPlay.

Tra le iniziative annunciate questa mattina, ma non comprese nel programma ordinario destinato al pubblico, c’è inoltre un progetto di particolare significato sociale realizzato con Azienda Tutela della Salute Liguria attraverso ATSL – Area 1, l’azienda sanitaria del Ponente.

Durante la settimana del Tenco, un artista della rassegna entrerà infatti all’ospedale Borea di Sanremo, nel reparto dove vengono assistiti i pazienti sottoposti a emodialisi. Il suo nome non sarà reso noto in anticipo proprio per evitare che l’appuntamento, pensato esclusivamente per i malati e gli operatori sanitari, si trasformi in un evento pubblico o generi un’affluenza incompatibile con un ambiente ospedaliero. Il centro di emodialisi sanremese ha sede proprio al Borea ed è operativo dal lunedì al sabato.

L’idea è quella di portare la canzone d’autore dentro un luogo di cura, accompagnando per qualche tempo pazienti costretti a sottoporsi regolarmente a trattamenti lunghi e impegnativi. Non dunque la musica come alternativa alla medicina, ma come strumento complementare di benessere e sollievo. Una scelta che trova peraltro riscontro anche nella letteratura scientifica: revisioni e meta-analisi sugli interventi musicali durante l’emodialisi hanno rilevato possibili benefici soprattutto nella riduzione di ansia, dolore e stress, pur con risultati che devono essere interpretati tenendo conto dell’eterogeneità degli studi. Uno studio randomizzato dedicato specificamente alla musica dal vivo durante la dialisi ha inoltre osservato una riduzione dei punteggi di ansia e depressione nel gruppo che aveva ascoltato musica rispetto al controllo.

I Premi Tenco 2026 alla carriera saranno assegnati a Manuel Agnelli e Afterhours, Enzo Avitabile, Frankie hi-nrg mc, Max Manfredi e Paola Turci. Il Premio Tenco all’operatore culturale andrà a Cesare Bermani e Andrea Scanzi, mentre il Premio Yorum, realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia, sarà consegnato al chitarrista argentino Juan Carlos “Flaco” Biondini.

Giovedì 22 ottobre saranno invece consegnate le Targhe Tenco 2026. A Caparezza, con Orbit Orbit, va il riconoscimento per il miglior album in assoluto. Carmen Consoli, con Amuri luci, vince per il miglior album in dialetto, Avincola per il miglior album di interprete con Avincola canta Carella, Filippo Graziani per il miglior album a progetto con 80 buon compleanno Ivan (live in Teramo), Emma Nolde per la migliore canzone singola con Quello che deve essere sarà e Piji per la migliore opera prima.

A condurre le tre serate saranno Neri Marcorè il 22 ottobre, Chiara Buratti il 23 e Silvia Boschero il 24. Tra gli ospiti figurano Anastasio, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Francamente, Giulia Mei, Sara Gioielli, Santamarea e Santantango. La scenografia dell’Ariston sarà firmata dall’artista messicano Javier Marín.

Il Tenco 2026 sarà però soprattutto una manifestazione diffusa, con appuntamenti all’Ariston, al Casinò, nella sede del Club Tenco e alla Pigna, tra cinema, libri, tavole rotonde, mostre, masterclass e concerti.

Il programma completo

– Martedì 20 ottobre – Tenco Off. Alle 16, al Roof 3 dell’Ariston, proiezione di Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù. Alle 18 Una vespa targata Cuore. Alle 21 Ancora in Assemblea, dedicato all’esperienza dell’Assemblea Musicale Teatrale.

– Mercoledì 21 ottobre. Alle 10 all’Ariston masterclass dedicata a Franco Battiato, con don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Rossana De Pace, Gennaro De Rosa, Carlo Guaitoli e Stefano Senardi. Alle 15, nella sede del Club Tenco, presentazione di Cantautori nelle scuole. Alle 16 Tutta colpa di Bobo. Sergio Staino e la sinistra italiana. Alle 17, alla Pigna, inaugurazione della mostra Quino, la pace e i diritti umani. Mafalda al Tenco. Alle 18, nell’ex chiesa di Santa Brigida, San Francesco Reloaded. Alle 21 al Teatro dell’Opera del Casinò Donne in punta di note, con Paola Turci e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Angelo Valori, con la partecipazione di Gino Castaldo.

– Giovedì 22 ottobre. Alle 12 conferenza stampa nella sede del Club Tenco. Alle 15 tavola rotonda La canzone ai tempi dell’intelligenza artificiale. Alle 16 La musica è finita. Alle 18, all’ex chiesa di Santa Brigida, Tierra y Pueblo con Claudia Crabuzza. Alle 21 all’Ariston la prima serata con Avincola, Caparezza, Carmen Consoli, Filippo Graziani, Emma Nolde e Piji, presentati da Neri Marcorè.

– Venerdì 23 ottobre. Alle 12 conferenza stampa al Club Tenco. Alle 15 Quel vulcano di Secondiano, appuntamento dedicato a Sergio Sacchi con la presentazione del disco Cantata per Sergio Staino, del Cantasacchi e la proiezione del documentario L’architetto di canzoni. Alle 18, a Santa Brigida, Misteri Buffi. Cent’anni di Dario Fo. Alle 21 all’Ariston Manuel Agnelli e Afterhours, Anastasio, Francamente, Sara Gioielli, Santamarea, Santantango, Andrea Scanzi e Paola Turci, presenta Chiara Buratti.

– Sabato 24 ottobre. Alle 12 conferenza stampa al Club Tenco. Al Casinò, alle 15, Il pluralismo musicale in Italia e alle 15.15 la tavola rotonda La canzone democratica, con Cesare Bermani, Fausto Bertinotti, Chiara Ferrari, Giulia Mei, Marco Ongaro e Antonio Silva. Alle 18, a Santa Brigida, David dei Miracoli. Alle 21 ultima serata all’Ariston con Enzo Avitabile, Cesare Bermani, Juan Carlos “Flaco” Biondini, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Frankie hi-nrg mc, Max Manfredi e Giulia Mei, presenta Silvia Boschero.

Quella presentata questa mattina a Palazzo Bellevue è quindi una rassegna che supera ormai nettamente il perimetro delle tre tradizionali serate all’Ariston. Il Tenco prova a trasformare per una settimana Sanremo in un laboratorio sulla canzone e sul presente, coinvolgendo le istituzioni culturali cittadine, aumentando il proprio peso turistico e mediatico e arrivando, quest’anno, persino dentro un reparto ospedaliero.