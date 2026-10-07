Diano San Pietro, olive dei terreni comunali gratis ai residenti: almeno il 10% dell’olio andrà alle scuole

Diano San Pietro. Le olive che crescono sui terreni di proprietà comunale potranno essere raccolte gratuitamente da imprese, associazioni e cittadini residenti. Il comune ha aperto una manifestazione di interesse per assegnare la produzione della stagione 2026, prevedendo come contropartita anche una ricaduta per le scuole del paese: almeno il 10% dell’olio ottenuto dovrà essere ceduto gratuitamente agli istituti.

Possono presentare domanda esclusivamente i residenti a Diano San Pietro, oltre alle realtà imprenditoriali e associative del territorio. La priorità verrà riconosciuta a chi svolge attività agricola professionale, da dimostrare attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio.

In caso di pari merito avrà un vantaggio chi si impegnerà a destinare agli studenti una quota di olio. Saranno poi privilegiate le associazioni impegnate con categorie vulnerabili, tra cui disoccupati di lunga durata, rifugiati e persone in difficoltà economica, insieme alle cooperative sociali che offrono opportunità lavorative a soggetti svantaggiati o a rischio di esclusione. Esauriti questi criteri, farà fede l’ordine di arrivo delle istanze.

Le richieste dovranno essere trasmesse entro le 12 del 16 ottobre 2026 all’area amministrativa – settore patrimonio tramite Pec all’indirizzo comune.dianosanpietro@pec.it, e occorrerà descrivere la zona interessata, specificando il numero degli alberi e l’estensione, oltre ad allegare un documento d’identità valido e, per gli imprenditori agricoli, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.