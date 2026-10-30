Diano Marina, revocato il bando della GM: Bellacicco e Parrella attaccano l’amministrazione

Diano Marina. La revoca del bando per individuare la nuova figura dirigenziale della Gestione Municipale (GM) scatena le critiche dei capigruppo di minoranza Bellacicco e Parrella, che mettono in discussione le modalità della selezione e chiedono spiegazioni al sindaco sulle decisioni adottate dalla società partecipata del comune.

«GM e sindaco hanno voluto prolungare sino all’ultimo giorno della sua scadenza l’inevitabile agonia di un bando che, sin dalla sua presentazione, è parso essere quanto meno inadeguato in termini regolamentari, normativi e soprattutto di etica della gestione delle risorse pubbliche», dichiarano i due consiglieri.

Nel mirino anche le spiegazioni fornite dall’amministrazione. «Fanno sorridere i commenti di Za Garibaldi al riguardo, che tentano di nascondere questa ennesima dimostrazione di inefficienza e di superficialità amministrativa, addirittura attribuendo a un eccesso di zelo e trasparenza questo fallimento».

Bellacicco e Parrella sollevano quindi interrogativi sulla procedura scelta per individuare il responsabile della partecipata. «Essendo difficile credere a queste motivazioni, c’è da chiedersi quali siano le reali ragioni di tutto questo pasticcio. Il sindaco, socio unico della GM, si sarebbe dovuto accorgere che il regolamento prevede che la figura apicale non debba essere individuata con concorso pubblico, ma per nomina politica, anche perché si era già avvalso di questa prerogativa all’inizio del suo mandato, con la scelta di Surace. E allora perché ha concordato con il dottor Germanotta di procedere diversamente? Forse perché non gli conveniva o non poteva politicamente fare questo passo come avrebbe voluto?».

Un altro punto contestato riguarda i requisiti di accesso alla selezione, che prevedeva una retribuzione di circa 80mila euro. «Per quale motivo, in un bando dirigenziale, si è pensato di equiparare una laurea magistrale, normalmente richiesta per tale livello, a una semplice licenza di terza media, purché affiancata da cinque anni di esperienza lavorativa in una società simile alla GM? E perché attribuire un punteggio maggiore proprio a questa seconda possibilità?», domandano gli esponenti dell’opposizione.

Questioni che, secondo i firmatari del comunicato, sarebbero rimaste senza chiarimenti soddisfacenti. «Quando abbiamo posto queste domande nel nostro incontro con il dottor Germanotta e in consiglio comunale non ci sono state fornite risposte convincenti. Al contrario, hanno determinato la decisione della GM di procedere a un ulteriore approfondimento giuridico e del sindaco di rivolgere un quesito all’Anac, quasi come se si cercasse di fare fumo per placare gli animi».