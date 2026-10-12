Diano Marina prepara “Aromatica 2027”

Diano Marina. La manifestazione dedicata a profumi, sapori e produzioni del territorio si svolgerà dal 7 al 9 maggio 2027. Previsto un calendario di iniziative, degustazioni, laboratori e attività promozionali in Italia e all’estero per Aromatica OFF.

Diano Marina guarda alla primavera 2027 rilanciando “Aromatica – Profumi e Sapori della Riviera Ligure”, la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche, all’olio, al vino, alle conserve e alle eccellenze della tradizione ligure e della Dieta Mediterranea. La 14ª edizione dell’evento si svolgerà dal 7 al 9 maggio 2027 e sarà preceduta da un articolato programma di promozione denominato “Aromatica Off”, in calendario tra novembre 2026 e aprile 2027. Il progetto sarà organizzato dalla Società Gestioni Municipali Spa, in collaborazione con il Comune di Diano Marina.

L’obiettivo è rafforzare la visibilità della manifestazione e, allo stesso tempo, promuovere l’immagine turistica della città e dell’intero comprensorio dianese, sostenendo il comparto agroalimentare, le attività commerciali e gli operatori dell’accoglienza. Il programma prevede, tra le altre iniziative, la presenza di uno stand ad “OliOliva”, in programma a Imperia dal 6 all’8 novembre 2026, la produzione di materiale promozionale, campagne di affissioni durante il periodo natalizio e in occasione dei primi ponti primaverili, oltre ad attività di pubbliche relazioni e alla ricerca di nuove partnership. Per “Aromatica Off” il Comune prevede una compartecipazione alle spese organizzative pari 20.000 euro più iva mentre per l’organizzazione della 14ª edizione di “Aromatica 2027” è stimato un contributo di 55.000 euro più iva, comprensivi di allestimenti, ospiti e attività promozionali.

Sono inoltre previsti corsi, laboratori, degustazioni e appuntamenti tematici con chef ed esperti, da realizzare nelle attività del territorio con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli operatori locali. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla creazione di una rete di experience legate non soltanto ad Aromatica, ma più in generale all’offerta turistica di Diano Marina. Il progetto punta inoltre ad avviare contatti con agenzie di viaggio, tour operator e aziende specializzate nel trasporto turistico, con l’obiettivo di attirare gruppi organizzati e nuovi visitatori. Sono allo studio anche azioni promozionali rivolte alla Francia e alla Svizzera, oltre a nuove iniziative dedicate al food, al benessere e ai prodotti tipici, da inserire nel calendario cittadino anche in altri periodi dell’anno.

«Aromatica è diventata negli anni un appuntamento riconosciuto e capace di richiamare migliaia di visitatori» ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi. «Con “Aromatica Off” vogliamo accompagnare la manifestazione lungo un percorso di promozione più ampio, valorizzando non soltanto i giorni dell’evento, ma l’intero territorio e le sue eccellenze. È un investimento sull’immagine di Diano Marina e sulle opportunità per le imprese locali».