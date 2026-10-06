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Diano Marina, il folklore internazionale conquista il pubblico e torna sabato 10 ottobre
6 ottobre 2026 | 14:50
A partire dalle 15:00, le vie del centro sono state animate dalla tradizionale sfilata dei gruppi folkloristici, in un colorato incontro tra culture, musiche e tradizioni popolari provenienti da ogni parte del mondo
Diano Marina. Ieri il centro cittadino e il Molo delle Tartarughe hanno ospitato una nuova giornata del World Folklore Festival 2026, la manifestazione internazionale giunta alla sua nona edizione e organizzata a Diano Marina in collaborazione con Liguria Travel Tourist Agency e The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department.
A partire dalle 15:00, le vie del centro sono state animate dalla tradizionale sfilata dei gruppi folkloristici, in un colorato incontro tra culture, musiche e tradizioni popolari provenienti da ogni parte del mondo. Alle 16:00, l’appuntamento si è spostato al Molo delle Tartarughe, dove le delegazioni hanno dato vita alle esibizioni davanti al pubblico. Confermato anche il tradizionale scambio dei doni, presso la sala consigliare del palazzo di piazza Martiri della Libertà.
Protagonisti della giornata sono stati il Ballet Folklorico Ka’rea del Messico, il gruppo slovacco DFS Juránek e CM Juránečka, il Folklorní soubor Šumava della Repubblica Ceca e Rumuni u Nemačkoj, rappresentante della comunità rumena in Germania. Dalla Lituania sono arrivati il Folk Dance Group “Gintaras” e il Folk Dance Group “Bengeliai”, mentre l’Italia è stata rappresentata dal calabrese Gruppo folk Oreste Ventrice. A completare il ricco programma sono stati il Mongolian Heritage Ensemble della Mongolia, l’Academic Folklore Ensemble “Ivan Todorov” della Bulgaria, il gruppo estone Tori folk dance group and folk-music ensemble “Palat nr 7”, i due gruppi austriaci Tanz- und Brauchtumsgruppe Altenberger Granit e Volkstanzkreis Traisen-Gölsental, oltre al Császta Folk Group dell’Ungheria.
Il festival tornerà a Diano Marina sabato 10 ottobre, con la partecipazione di altri gruppi internazionali tra cui i Barbuk e Łokašina dalla Germania, la Dance Caribe Performing Company dal Canada, il Grupo Folklórico del Pueblo dagli Stati Uniti, il Latvian Choir in Ireland “eLVē” e il Latvian Youth Choir in Ireland “LABKĪ” dall’Irlanda, Tanzverein ERATO dalla Svizzera, KUD VEDAR OSMIJEH dalla Croazia e KUD Una dalla Repubblica Srpska, in Bosnia Erzegovina. Il programma prevede nuovamente la sfilata alle 15:00, con partenza da piazza Martiri della Libertà, e le esibizioni alle 16:00 al Molo delle Tartarughe, che daranno l’arrivederci all’anno prossimo con il World Folklore Festival, che nel 2027 arriverà alla decima edizione.