Diano Marina, il folklore internazionale conquista il pubblico e torna sabato 10 ottobre

A partire dalle 15:00, le vie del centro sono state animate dalla tradizionale sfilata dei gruppi folkloristici, in un colorato incontro tra culture, musiche e tradizioni popolari provenienti da ogni parte del mondo

Diano Marina. Ieri il centro cittadino e il Molo delle Tartarughe hanno ospitato una nuova giornata del World Folklore Festival 2026, la manifestazione internazionale giunta alla sua nona edizione e organizzata a Diano Marina in collaborazione con Liguria Travel Tourist Agency e The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department.

A partire dalle 15:00, le vie del centro sono state animate dalla tradizionale sfilata dei gruppi folkloristici, in un colorato incontro tra culture, musiche e tradizioni popolari provenienti da ogni parte del mondo. Alle 16:00, l’appuntamento si è spostato al Molo delle Tartarughe, dove le delegazioni hanno dato vita alle esibizioni davanti al pubblico. Confermato anche il tradizionale scambio dei doni, presso la sala consigliare del palazzo di piazza Martiri della Libertà.

Protagonisti della giornata sono stati il Ballet Folklorico Ka’rea del Messico, il gruppo slovacco DFS Juránek e CM Juránečka, il Folklorní soubor Šumava della Repubblica Ceca e Rumuni u Nemačkoj, rappresentante della comunità rumena in Germania. Dalla Lituania sono arrivati il Folk Dance Group “Gintaras” e il Folk Dance Group “Bengeliai”, mentre l’Italia è stata rappresentata dal calabrese Gruppo folk Oreste Ventrice. A completare il ricco programma sono stati il Mongolian Heritage Ensemble della Mongolia, l’Academic Folklore Ensemble “Ivan Todorov” della Bulgaria, il gruppo estone Tori folk dance group and folk-music ensemble “Palat nr 7”, i due gruppi austriaci Tanz- und Brauchtumsgruppe Altenberger Granit e Volkstanzkreis Traisen-Gölsental, oltre al Császta Folk Group dell’Ungheria.