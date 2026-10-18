Viabilità|
Diano Marina, domani partono i lavori di rifacimento in via San Leonardo
La durata prevista dei lavori è di circa 30 giorni, salvo eventuali imprevisti legati all’andamento del cantiere o alle condizioni meteorologiche
Diano Marina. A partire da lunedì 19 ottobre prenderanno il via i lavori di rifacimento della strada in via San Leonardo, nella frazione Gorleri di Diano Marina.
Per consentire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 18:00, la circolazione stradale sarà interrotta all’altezza dell’intersezione tra via San Leonardo e Salita alla Chiesa di Gorleri.
La strada resterà invece percorribile nelle ore serali e notturne, quando sarà attivo un impianto semaforico per regolamentare il traffico.
La durata prevista dei lavori è di circa 30 giorni, salvo eventuali imprevisti legati all’andamento del cantiere o alle condizioni meteorologiche.
L’amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata nell’area interessata.