Diano Marina, domani l’inaugurazione della nuova sede del LET

Diano Marina. Verrà inaugurata domani pomeriggio, giovedì 29 ottobre alle ore 15:00, la nuova sede del Laboratorio Educativo Territoriale (LET) di Diano Marina, situata in via Cairoli 39. Il centro, nato dalla collaborazione tra il Comune di Diano Marina e Diana Cooperativa Sociale di Imperia sotto la regia dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 Imperia, rappresenta un presidio educativo e aggregativo gratuito per i giovani del territorio.

Nato nel 2020 per accompagnare i ragazzi nello svolgimento dei compiti, il progetto LET ha trovato la sua collocazione definitiva nell’immobile comunale di via Cairoli, individuato dal Settore II su indirizzo dell’Assessorato ai Servizi Sociali come luogo centrale, accessibile e facilmente raggiungibile anche dai comuni limitrofi grazie alla vicinanza alle fermate dei mezzi pubblici. Negli anni l’iniziativa ha coinvolto i ragazzi di Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Diano Arentino, registrando picchi di 39 iscritti e una media di circa 20 presenze.

La nuova sede è stata resa funzionale grazie a un intervento di riqualificazione da circa 65.000 euro, finanziato con fondi dell’Ente e con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. I lavori hanno compreso il rinnovo dei locali, la realizzazione di due nuovi bagni per il personale dotati di disimpegno e interventi di manutenzione e messa in sicurezza. La struttura è inclusiva e pienamente accessibile anche ai giovani con disabilità. Il LET si inserisce inoltre nel quadro del progetto ministeriale DesTeenAzioni come centro satellite e osservatorio operativo sui bisogni dei giovani.

Funzionando come Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, il centro sarà aperto due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30) alla presenza di tre educatrici professionali. Le attività prevedono supporto allo studio tramite metodologie di peer education e cooperative learning, oltre a laboratori ludico-ricreativi creati in rete con realtà territoriali come Famïa Dianese, Confcommercio, Croce Rossa e Gruppo Autonomia. Tra le iniziative figura anche un percorso di educazione all’uso consapevole dei social media attraverso la pagina Instagram gestita dai ragazzi ( @l_e_t_dianomarina ). È inoltre prevista un’apertura sperimentale il mercoledì dalle 16:30 per i bambini delle classi quarta e quinta della scuola primaria, affiancata da incontri di coinvolgimento per i genitori.

«In un panorama sociale sempre più complesso, segnato da nuove fragilità relazionali, dall’uso pervasivo degli strumenti digitali e dal rischio di isolamento, avere luoghi di ritrovo accoglienti e qualificati è una necessità concreta» ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. «È un investimento sul benessere della comunità e un sostegno importante per le famiglie, che possono contare su un servizio educativo gratuito e qualificato».