Diano Marina, consiglio comunale tra bilancio, pulizia dei torrenti e lavori a Sant’Anna e in via Sanzio

Diano Marina. Un bilancio consolidato 2025 con un risultato economico positivo di 5.872.830 euro, la variazione alle previsioni finanziarie del 2026 e sei interrogazioni dell’opposizione su lavori pubblici, servizi e gestione del patrimonio comunale. Sono alcuni dei temi affrontati dal consiglio comunale, riunito lunedì 26 ottobre alle 20 con undici punti all’ordine del giorno.

L’assemblea ha approvato all’unanimità lo statuto della Fondazione per la promozione dell’Università nel Ponente ligure, UNI.PO. (ex P.U.PO.L.I.), già adottato dal consiglio d’indirizzo il 14 ottobre scorso. Il documento punta a consolidare e sviluppare il polo universitario imperiese a beneficio dell’intero territorio provinciale. Come illustrato dall’assessore Sabrina Messico, il testo del dicembre 2021 è stato rivisto per semplificarne la struttura e adeguarlo all’evoluzione dell’ente, confermandone la natura non lucrativa, le finalità formative e culturali e il ruolo dei comuni fondatori, tra cui Diano Marina.

Spazio quindi ai documenti finanziari. Approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2025, presentato dall’assessore Luca Spandre, che riunisce i conti del comune e dei principali organismi partecipati: G.M. S.p.A., interamente controllata dall’amministrazione; Rivieracqua S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, nella quale l’ente possiede una quota limitata, e Fondazione P.U.PO.L.I., ora UNI.PO. Il rendiconto evidenzia un patrimonio netto complessivo di 63.466.318 euro.

Via libera anche alla variazione numero 7, che aggiorna le previsioni del 2026 con un incremento di circa 308.000 euro, portando il totale da 29,88 a 30,19 milioni, senza alterare gli equilibri contabili. Le risorse aggiuntive serviranno principalmente a sostenere le spese per il personale, compresi gli arretrati previsti dal nuovo contratto di lavoro, acquistare attrezzature per migliorare la viabilità, realizzare opere di urbanizzazione e finanziare servizi della polizia locale, del settore sociale, della scuola e degli uffici.

La copertura arriverà da nuove entrate, tra cui contributi statali, trasferimenti degli altri comuni per l’asilo nido, rimborsi, proventi derivanti dall’utilizzo delle strutture pubbliche e una parte dell’avanzo di amministrazione.

Il consiglio ha inoltre preso atto del verbale finale della commissione consiliare istituita per esaminare il «fatto personale» sollevato dal consigliere Francesco Parrella durante la seduta del 29 settembre 2026. L’organismo, presieduto da Valentina Zeccola, ha concluso che non è stata lesa l’onorabilità dell’esponente, invitando comunque le persone coinvolte a mantenere un atteggiamento più equilibrato nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Sei le interrogazioni presentate dall’opposizione, tre delle quali firmate dai consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi del gruppo Diano Marina.

Sul futuro di molo Cavour, il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha confermato la volontà di mantenere l’area interamente pubblica. L’amministrazione ha quindi deciso di non avviare alcuna gara per una nuova concessione a terzi. La destinazione specifica sarà definita nel PUD, il piano di utilizzo del demanio marittimo, attualmente in fase di completamento da parte degli uffici.

In merito ai rapporti tra il comune e Stefano Senardi, il consigliere Gianluca Gramondo ha precisato che la rassegna «Incontri ravvicinati con la musica» viene affidata alla società Intersuoni S.r.l., che propone il format ideato con il coinvolgimento e la presenza dello stesso Senardi. Tutte le informazioni sono contenute nella determinazione pubblicata all’albo pretorio.

Un’altra richiesta di chiarimenti ha riguardato la pulizia degli alvei dei torrenti. Il primo cittadino ha spiegato che gli sfalci sono già stati effettuati lungo Evigno, Pineta e Rodine, mentre gli interventi su Varcavello e Mortula sono in corso.

Le altre tre interrogazioni sono state presentate dai consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri del gruppo Diano Domani.

La prima ha riguardato i lavori alla stazione di pompaggio della fognatura in località Sant’Anna. Za Garibaldi ha richiamato il cronoprogramma di Rivieracqua, nel quale rientra la ristrutturazione dell’impianto. Le operazioni strutturali e impiantistiche, iniziate in questi giorni, interessano quello che il sindaco ha definito il «cuore» del sistema fognario dianese.

Diano Domani ha poi chiesto chiarimenti sul bando pubblicato da G.M. S.p.A. per la ricerca di un dirigente. L’assessore Barbara Feltrin ha riferito che l’amministratore unico, Germanotta, non ha ancora comunicato le proprie decisioni sugli approfondimenti giuridici avviati. La scadenza è stata prorogata al 30 ottobre ed è stato incaricato un professionista di esaminare la questione, anche alla luce di una diffida sindacale.

La società comunicherà a breve le determinazioni definitive. Nel frattempo il comune ha coinvolto l’ANAC per chiarire gli aspetti contestati, senza aver ancora ricevuto risposta.

L’ultima interrogazione ha riguardato il cantiere di via Raffaello Sanzio, nell’edificio che ospitava l’istituto delle Suore Missionarie della Consolata. L’assessore Sabrina Messico ha spiegato che la struttura sarà trasformata in un centro di assistenza e cura per persone con dipendenze e altre fragilità.

Il progetto prevede un servizio diurno dedicato ai disturbi alimentari, una comunità residenziale per chi presenta problemi legati all’uso di droghe o altre sostanze, accompagnati da difficoltà psicologiche, e uno spazio di consulenza rivolto a chi soffre di dipendenza dal gioco d’azzardo.

Gli interventi interesseranno soprattutto gli ambienti interni e l’adeguamento dell’immobile, anche per garantirne l’accessibilità alle persone con disabilità. La proposta è stata esaminata dal comune e dalla Regione Liguria, che ha rilasciato il proprio nulla osta, consentendo la prosecuzione del cantiere sulla base delle autorizzazioni ottenute.