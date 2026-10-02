Diano Marina, Confcommercio: «Tassa di soggiorno deve essere impiegata per rilanciare il turismo»

Diano Marina. In occasione della riunione del tavolo per la gestione dell’imposta di soggiorno, presso il Comune di Diano Marina, il presidente della Confcommercio del Golfo Dianese Paolo Saglietto, ha inviato una nota al sindaco Cristiano Za Garibaldi e all’assessore al Turismo Luca Spandre, per esprimere alcune considerazioni e proposte condivise con il presidente di Federalberghi Davide Trevia, il presidente di Faita Marino Ramella e il presidente di Federalberghi Extra Marco Greco.

Sottolinea il presidente della Confcommercio del Golfo Dianese Paolo Saglietto: «Vorremmo condividere con l’amministrazione comunale la necessità di dare una svolta importante agli interventi per i quali la tassa di soggiorno può essere impiegata, anche alla luce degli aumenti delle tariffe entrati a regime da quest’anno. Per questo abbiamo proposto alcune iniziative che riteniamo potrebbero essere utili alla crescita dell’appeal turistico di Diano Marina».

Dice il presidente di Federalberghi Davide Trevia: «Con l’assessore Spandre abbiamo analizzato la situazione a avanzato le nostre proposte. Abbiamo ricevuto la bella notizia della conclusione del progetto dell’outdoor, con tutti i sentieri tracciati, Questo ci apre a un nuovo mondo e siamo lieti che si tratti di un lavoro portato avanti in accordo con tutti i Comuni del Golfo. A breve analizzeremo il piano marketing per verificare la sua incidenza nell’incremento di presenze nei mesi di settembre e ottobre. L’introito della tassa di soggiorno è stimata, quanto a introiti, attorno al milione di euro, da impiegare per favorire l’incremento turistico».

In sintesi le proposte avanzate all’Amministrazione Dianese dalla Confcommercio del Golfo dianese riguardano il progetto di marketing territoriale, del quale l’associazione ribadisce la necessità per promuovere il territorio, le sue peculiarità e soprattutto tutte le attività che possono essere svolte anche in periodi considerati in bassa stagione. A conclusione del primo anno del progetto già in atto si chiede anche un resoconto delle azioni già attuate e dei risultati ottenuti.

Ecco, in sintesi, le proposte avanzate dalla Confcommercio del Golfo Dianese:

Outodoor, un settore sul quale la nostra associazione crede molto. Sosteniamo sia necessario individuare un soggetto specializzato che dia slancio al settore organizzando eventi, pulizia e creazione di sentieri, mappatura dei tracciati, marketing di settore, anche attraverso l’istituzione di un bando per l’individuazione del soggetto adeguato.

Individuazione di un manager del turismo, un’agenzia specializzata che possa dirigere i “lavori” in questo campo con lo scopo di far emergere Diano Marina come destinazione turistica.

Ciclabile: creazione di una Welcome Zone con area per manutenzione e parcheggio bici, materiale informativo della città e del Golfo, ecc… e un adeguato potenziamento della cartellonistica sulla ciclabile, sia di benvenuto sia di servizio (indicazioni che dalla ciclabile dirigano le persone nel centro città, alle spiagge, in zona Sant’Anna, ecc…) e che diano anche notizie sugli eventi in programma.

Progetto videoproiettori e illuminazione del verde: riteniamo siano un elemento attrattivo di cui possa beneficiare tutto il tessuto economico cittadino e presentiamo un preventivo di una ditta specializzata in videotecnologia.

Cartelli di benvenuto ai due ingressi della città che richiediamo da diverso tempo e che crediamo siano importanti per dare un messaggio che connota il territorio.

Inoltre per quanto riguarda l’impiego della tassa di soggiorno per le manifestazioni, chiediamo che venga tenuta in considerazione, nella loro programmazione, l’esigenza di destagionalizzazione, ora resa necessaria anche per gli evidenti cambiamenti climatici, per portare turismo nei mesi di maggio/giugno e settembre /ottobre, senza dimenticare il periodo natalizio, attraverso eventi relativamente “semplici” come festival, fiere, ecc… che creino un calendario fitto e attrattivo.

Riteniamo che Aromatica, la nostra manifestazione di punta, debba essere potenziata e fatta crescere di livello poiché, dopo tanti anni con un format ripetuto, si rischia un impoverimento dell’evento. L’esigenza degli operatori è quella che sia un evento che richiami pubblico e crei incoming.

Proponiamo inoltre la partecipazione ad una trasmissione televisiva di caratura nazionale che sia una vetrina promozionale del territorio, come un evento sportivo o le trasmissioni tematiche sull’enogastronomia o l’hotellerie.