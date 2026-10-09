Diano Marina, aperte le iscrizioni agli Albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio

Diano Marina. Il Comune di Diano Marina ha avviato le procedure per l’ aggiornamento degli Albi delle persone disponibili a svolgere le funzioni di presidente e scrutatore di seggio elettorale. Le domande dovranno essere presentate con scadenze diverse: entro il 31 ottobre 2026 per i presidenti di seggio ed entro il 30 novembre 2026 per gli scrutatori.

La normativa prevede inoltre alcune cause di esclusione. Non possono ricoprire l’incarico, tra gli altri, coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla legge, i dipendenti di alcuni ministeri, gli appartenenti alle Forze armate in servizio, i dipendenti comunali impegnati negli uffici elettorali e i candidati alle elezioni.

«La partecipazione dei cittadini alle attività elettorali è un elemento fondamentale per rafforzare il rapporto tra la comunità e le istituzioni», ha sottolineato il consigliere Gianluca Gramondo. «Invitiamo gli elettori interessati e in possesso dei requisiti a presentare la propria domanda entro le scadenze previste».