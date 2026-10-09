Diano Marina, aperte le iscrizioni agli Albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio
9 ottobre 2026 | 14:49
«La partecipazione dei cittadini alle attività elettorali è un elemento fondamentale per rafforzare il rapporto tra la comunità e le istituzioni», ha sottolineato il consigliere Gianluca Gramondo
Diano Marina. Il Comune di Diano Marina ha avviato le procedure per l’aggiornamento degli Albi delle persone disponibili a svolgere le funzioni di presidente e scrutatore di seggio elettorale. Le domande dovranno essere presentate con scadenze diverse: entro il 31 ottobre 2026 per i presidenti di seggio ed entro il 30 novembre 2026 per gli scrutatori.
L’iniziativa riguarda i cittadini interessati a partecipare alle operazioni elettorali in occasione delle future consultazioni. L’iscrizione negli Albi consente infatti all’amministrazione e agli organi competenti di individuare le persone idonee a ricoprire gli incarichi nei seggi.
Presidente di seggio: domanda entro sabato 31 ottobre
Per l’iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio, la domanda deve essere presentata dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Diano Marina e in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado.
La normativa prevede inoltre alcune cause di esclusione. Non possono ricoprire l’incarico, tra gli altri, coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla legge, i dipendenti di alcuni ministeri, gli appartenenti alle Forze armate in servizio, i dipendenti comunali impegnati negli uffici elettorali e i candidati alle elezioni.
La richiesta deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune entro sabato 31 ottobre 2026. Alla domanda va allegata una copia di un documento di identità in corso di validità. Il modulo è disponibile sul sito istituzionale nella pagina dedicata all’iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio https://www.comune.
dianomarina.im.it/novita/news/ iscrizione-nellalbo-dei- presidenti-di-seggio- elettorale-1.
Scrutatori: iscrizioni aperte fino a lunedì 30 novembre
Per quanto riguarda l’Albo degli scrutatori di seggio elettorale, il termine per presentare la domanda è fissato a lunedì 30 novembre 2026.
Anche in questo caso la richiesta deve essere depositata presso l’Ufficio Protocollo del Comune e deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità valido. Gli interessati possono scaricare il modulo direttamente dalla pagina ufficiale dedicata all’iscrizione all’Albo degli scrutatori di seggio https://www.comune.
dianomarina.im.it/novita/news/ iscrizione-nellalbo-degli- scrutatori-di-seggio- elettorale-1.
Il Comune ha messo a disposizione online i moduli per entrambe le iscrizioni. Le domande possono essere scaricate dal sito istituzionale e presentate secondo le modalità indicate dall’ente. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Stato Civile ed Elettorale del Comune di Diano Marina, in piazza Martiri della Libertà, oppure contattare il numero 0183 490262. È inoltre disponibile l’indirizzo email demografici@comune.
dianomarina.im.it.
«La partecipazione dei cittadini alle attività elettorali è un elemento fondamentale per rafforzare il rapporto tra la comunità e le istituzioni», ha sottolineato il consigliere Gianluca Gramondo. «Invitiamo gli elettori interessati e in possesso dei requisiti a presentare la propria domanda entro le scadenze previste».