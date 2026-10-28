Diano Marina, al via i controlli sulle compostiere domestiche: verifiche in arrivo per gli iscritti all’Albo

Parte la campagna annuale di verifiche gestita da Ecolen Srl. In caso di esito negativo o mancato utilizzo sono previsti il ritiro della compostiera, la cancellazione dall’Albo e la perdita delle agevolazioni TARI.

Diano Marina. Prenderà il via venerdì 30 ottobre la campagna annuale di controllo sulle utenze iscritte all’Albo comunale dei compostatori di Diano Marina. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare i cittadini che praticano correttamente il compostaggio domestico, trasformando gli scarti di cucina e giardino in fertilizzante naturale e riducendo la quota di rifiuti organici destinati allo smaltimento.

I controlli saranno eseguiti dal personale della ditta Ecolen Srl, in conformità con quanto stabilito dalla Determinazione n. 1003 del 14 ottobre 2026. Durante i sopralluoghi gli operatori verificheranno la presenza della compostiera o concimaia, lo stato di conservazione e manutenzione e il suo effettivo utilizzo.

Il Comune evidenzia la necessità che gli iscritti consentano l’accesso all’area in cui è posizionato il contenitore. Inoltre, eventuali modifiche (come il cambio di indirizzo, variazioni nel nucleo familiare o l’interruzione dell’attività di compostaggio) devono essere comunicate tempestivamente all’Ufficio Ambiente scrivendo a ecologia@comune.dianomarina.im.it .

Qualora la verifica dovesse dare esito negativo o venisse riscontrato il mancato utilizzo della compostiera, scatteranno automaticamente la cancellazione dall’Albo, il ritiro della compostiera e la revoca delle agevolazioni sulla TARI.Le regole per un corretto compostaggio

Per assicurare la produzione di un compost di qualità, occorre conferire unicamente scarti organici naturali provenienti dalla preparazione dei cibi o dalla cura del verde. È vietato inserire plastica, metalli, riviste patinate, tessuti o ceneri di carbone sintetico. Il regolamento integrale del progetto è consultabile sul portale web del Comune.Come aderire e fare domanda entro il 31 ottobre